La Fresneda recibió una inversión de 8 millones de euros en un década, defiende el alcalde de Siero: "Atendemos a la urbanización, le damos valor y hay sensibilidad con una zona que es importante"

La inversión del Ayuntamiento de Siero en La Fresneda se ha situado en torno a los 8 millones en una década. Una cifra aportada por Ángel García, alcalde del concejo, que defendió, “con datos”, la atención a este núcleo de población, tras una semana en la que se produjo la dimisión del presidente de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Tony Gómez, que reprochó que no se diese a la urbanización el trato que merece.

“La inversión es un esfuerzo muy grande por parte del Ayuntamiento y que responde al valor y a la sensibilidad que le damos a esta zona del concejo, que crece, ya tiene más de 5.000 habitantes, y que la atendemos, por población e importancia”, destacó el regidor durante la visita a la finalización de las obras de la zona ajardinada situada al inicio de la pasarela que une La Fresneda con Lugones.

La actuación, con un presupuesto de 50.000 euros, se desarrolló sobre una superficie de 4.400 metros cuadrados, en la que se extendió una capa de 15 centímetros de tierra vegetal, se realizó la siembra de césped y se plantaron 30 árboles autóctonos (11 abedules y 19 robles). Esta actuación completa la de mucha mayor envergadura que se hizo para ejecutar la conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, de casi cuatro millones de euros y ya en servicio.

“Hemos conseguido dos grandes reivindicaciones históricas, una es el Instituto de Secundaria de la mano del Gobierno del Principado, y esta pasarela, que ha sido con financiación únicamente desde el Ayuntamiento”, comentó el alcalde de Siero.

Trabajos de ajardinamiento en la pasarela de Lugones a La Fresneda. / P. A.

También insistió Ángel García en el peso en el concejo de La Fresneda. “Es el tercer núcleo de población después de Lugones y Pola de Siero, sigue creciendo y generando recursos a las arcas municipales, y aportando ciudadanos”, comentó antes de añadir: “Tenemos que atender La Fresneda. Y la respuesta que estamos dando es correcta y acertada. Estamos consiguiendo que La Fresneda sea muy interesante para vivir”.

Como ya hizo esta semana, el alcalde del Siero, del PSOE, volvió a incidir en la buena relación que mantiene con la Plataforma Vecinal de La Fresneda, que ha apoyado habitualmente los presupuestos. Lo hizo además en compañía de Alejandra Cuadriello, concejala de la formación, que al igual que el regidor incidió en que todos los compromisos para la urbanización vía presupuesto se cumplieron.

Un nuevo parque, contenedores soterrados y cámaras de vigilancia

Aprovechó la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda también para reivindicar otras tareas que están previstas para ejecutar ya el próximo año. Y la intención de volver a reclamar a la Consejería de Educación la ampliación del colegio. “Se ha quedado pequeño”, comentó. Anteriormente ya hubo otros intentos de conseguirlo, pero fueron denegados.

Además Cuadriello enumeró las otras actuaciones para La Fresneda: “De cara al año que viene, haya un acuerdo para la construcción de un parque en la zona Norte, que es lo que nos demandan sobre todo los vecinos; unas mejoras de todas las pasarelas de madera de los parques; en la zona de baterías la instalación de contenedores soterrados; y el compromiso de las cámaras de seguridad en toda La Fresneda”, resaltó.