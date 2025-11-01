Siero participó en el encuentro cultural de las Polas de Asturias y León

"Asturias y León unidas por la tradición" fue el lema bajo el que se desarrolló el encuentro que reunió a las distintas “Polas” de ambos territorios con el objetivo de compartir experiencias culturales, gastronómicas y sociales, y de reforzar los lazos históricos y de hermandad entre municipios. Acudió por parte del Ayuntamiento de Siero la edil de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti. La reunión se produjo en Pola de Allande en el marco de la tradicional Feria de Otoño.

El Consistorio participó con un autobús de vecinos y vecinas que acudieron a un acto que contó asimismo con la presencia de artesanas de la fiesta de los Güevos Pintos y la actuación del coro Tertulia Peña Careses, que contribuyeron a poner en valor la tradición y el patrimonio cultural del concejo sierense, destacan sus responsables.

Durante la jornada se desarrolló un amplio programa de actividades, que incluyó la feria de productos locales, las XXVI Jornadas Gastronómicas, la XII Ruta del Pincho y "diversas propuestas culturales y musicales que mostraron la riqueza y vitalidad de las tradiciones rurales de Asturias y León".