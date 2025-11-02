Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Arzobispo acudirá a los actos por San Martín de Tours en La Carrera, el próximo día 9

Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo

Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo / Fernando Rodríguez

P. A.

La Carrera (Siero)

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, estará presente en los actos por San Martín de Tours en la parroquia de La Carrera, que engloba a El Berrón. El próximo domingo 9 de noviembre se iniciarán las celebraciones, con el sacramento de la Confirmación para los jóvenes, en el que el Arzobispo tomará parte. Durante la misa, a las 13.00 horas, actuará el Coro de la Unidad Pastoral.

También están previstas dos ecuaristías especiales por San Martín de Tours. Una, el 12 de noviembre, a las 19.30 horas y en la que cantará el Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Otra, el 16 de noviembre con la misa a partir de las 13.00 horas y que contará con las voces del Coro Argüelles.

El culto a San Martín de Tours, que también se extiende en Siero a las zonas de Vega de Poja, Anes y Argüelles, se debe a los numerosos peregrinos franceses que viajaron por la ruta jacobea que pasa por territorio sierense.

Las grúas vuelven a la zona este de Pola de Siero, donde está previsto edificar 200 viviendas

Las grúas vuelven a la zona este de Pola de Siero, donde está previsto edificar 200 viviendas

Los cementerios de Siero se llenan para honrar a sus Difuntos: "Es un día para el recuerdo y el cariño"

Los cementerios de Siero se llenan para honrar a sus Difuntos: "Es un día para el recuerdo y el cariño"

