El Arzobispo acudirá a los actos por San Martín de Tours en La Carrera, el próximo día 9

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, estará presente en los actos por San Martín de Tours en la parroquia de La Carrera, que engloba a El Berrón. El próximo domingo 9 de noviembre se iniciarán las celebraciones, con el sacramento de la Confirmación para los jóvenes, en el que el Arzobispo tomará parte. Durante la misa, a las 13.00 horas, actuará el Coro de la Unidad Pastoral.

También están previstas dos ecuaristías especiales por San Martín de Tours. Una, el 12 de noviembre, a las 19.30 horas y en la que cantará el Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Otra, el 16 de noviembre con la misa a partir de las 13.00 horas y que contará con las voces del Coro Argüelles.

El culto a San Martín de Tours, que también se extiende en Siero a las zonas de Vega de Poja, Anes y Argüelles, se debe a los numerosos peregrinos franceses que viajaron por la ruta jacobea que pasa por territorio sierense.