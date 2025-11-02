A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones

Es una situación que se repetía una y otra vez cada vez que se producían lluvias muy intensas. Especialmente en septiembre de 2023, con una tromba de agua que anegó muchas zonas de la Pola, y también algunos garajes de La Isla. El Ayuntamiento de Siero decidió afrontar ese problema y la obra está en marcha y avanza a bien ritmo.

En concreto, se está desarrollando una obra de mejora del colector general de la Pola en el barrio de La Isla. Los trabajos se iniciaron el pasado mes de julio, y desde el gobierno local confirman que la previsión es que se cumpla el plazo de ejecución marcado, de seis meses. Es decir, que si todo sigue sin inconvenientes, estaría acabada a finales de año, o como mucho principios del que viene.

Trabajadores, actuando en una de las calles de la Isla, en un registro. / A. S.

Los trabajos, que tiene como finalidad corregir principalmente las deficiencias que provocan inundaciones en La Isla en momentos de altas precipitaciones en cortos periodos de tiempo. También buscan mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de Pola de Siero.

Los operarios están trabajando en dos fases, la primera con la instalación de un colector de 60 metros, que va de forma paralela al que ya existe, para aumentar la capacidad hidráulica en esos momentos de más necesidad. Y en la segunda se procederá a desviar el colector principal para poder ejecutar una estación de bombeo, que evite que se inunden los garajes afectados en esas situaciones.

Corte de tráfico temporal

Para ello se está reponiendo el saneamiento existente con un colector de hormigón de 22 metros y se sellará el pozo 16 para evitar que pase el agua a través del colector que pasa por debajo de los edificios. El coste global de la actuación se sitúa en 411.983 euros.

Mientras se efectúan los trabajos está cortada al tráfico rodado una parte en el barrio de La Isla, en la calle del Molín, justo delante de una marquesina situada ante la estación de tren, y en el tramo situado entre las calles La Isla y Gran Vía, lo que provoca que haya que transitar por el barrio para ir hacia el centro de salud o Valdesoto. “Todo sea por evitar las inundaciones, que estamos hartos de que pase cada vez que llueve intensamente”, resaltan los vecinos.

Este proyecto fue una de las peticiones realizadas por IU al gobierno municipal, que también lo vio necesario desde el principio ante las inundaciones recurrentes en esta zona.

Operarios trabajando en los colectores subterráneos / A. S.

Los operarios trabajan en estos momentos a más de cinco metros de profundidad, bajo edificios y garajes, con un trabajo con peligrosidad y que hace necesario que se empleen equipos de ventilación asistida y medidas específicas de seguridad.

El Ayuntamiento de Siero, destaca que ya invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes desde 2015, para facilitar el servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. Además la inversión en este apartado en 2025 supera los 4,7 millones.