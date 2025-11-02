Las grúas vuelven a la zona este de Pola de Siero, donde está previsto edificar 200 viviendas

El futuro de Pola de Siero tiende hacia el Este. Por ahí es por donde pasa el crecimiento de la capital del concejo, donde hay más posibilidades de construcción de nuevas viviendas por solares disponibles y donde están previstos unos 200 pisos. De hecho, la actividad vuelve a verse ya estos días en esta zona, en el entorno de las calles Florencio Rodríguez y Ángel Émbil, donde en breve comenzarán a levantarse tres promociones. Para una de ellas, de la constructora Ovidio Moro, en la calle Ángel Émbil y para 14 viviendas, ya se ha colocado la grúa, tras unos trabajos previos de acondicionamiento de la finca hace unas semanas. El plazo estimado para el desarrollo de las obras será de unos 18 meses.

Está previsto que próximamente también inicie ya los trabajos, en este caso Silca, en la calle paralela, en Florencio Rodríguez, donde tiene un proyecto para 156 viviendas. La primera fase será un bloque de 52 pisos, en la parte más baja de Florencio Rodríguez, junto al portal 43, que contará con un parking subterráneo de tres plantas, con 110 plazas de aparcamiento.

Mientras, el segundo bloque se ejecutará más adelante y contará con 104 viviendas, 200 plazas de aparcamiento y locales comerciales. Las dos promociones de Silca estarán separadas por la calle Les Comadres, que deberá urbanizar la constructora, para comunicar Florencio Rodríguez con Ángel Émbil por ese punto, una demanda histórica de los vecinos de la zona, que el Ayuntamiento de Siero se había comprometido a ejecutar en este mandato para cubrir ese vacío si no se construía en la zona.

Pisos de precio limitado

En ese entorno también se habilitará una plaza y espacios comunes, entre Florencio Rodríguez y Ángel Émbil. Y en esta última calle, justo enfrente de donde se ha situado la grúa para levantar esas 14 viviendas, se ha cedido suelo al Ayuntamiento de Siero.

La idea inicial era destinarlo a viviendas para jóvenes menores de 30 años con contrato laboral. Una fórmula que, aunque se sigue estudiando, sería difícil de ejecutar, por lo que ahora el plan pasaría por destinarlo a vivienda de protección pública de precio limitado. Lo que se traduce en una subasta pública del suelo, por la que la constructora que levante esa promoción estaría obligada por ley a fijar un precio máximo para el metro cuadrado, algo que ya se hace en algunos otros puntos del concejo.

Otro de los anuncios realizados en relación a la construcción de vivienda en la Pola son las 34 de protección autonómica previstas en otro solar entre las calles Juan Hevia, Jerusalén y Comadres.

Se trata también de otra actuación en la zona Este de la Pola (más próxima al Sur), donde hay existen también opciones de crecimiento residencial, especialmente en ese entorno cercano a una promoción parada y sin terminar desde hace años, junto a La Ferlera.

El Ayuntamiento de Siero es consciente de que esa franja de la Pola es la vía para animar a los constructores a ejecutar nuevas promociones. De ahí que estudie, como se ha hecho recientemente en la entrada por la Autovía Minera, modernizar el acceso a la Pola por la zona del Mercado de Ganados, con la continuación del carril bici ya existente, aceras y un entorno más acogedor e integrador.

Entre el suelo disponible para construir en esa zona hay una parcela, junto al polideportivo y las piscinas, frente al nuevo aparcamiento del Maracaibo. Y existe la opción de que se pueda prolongar hasta ahí en el futuro la calle Ángel Émbil, ahora mismo en fondo de saco, si despierta el interés de los promotores. n