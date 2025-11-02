Un regalo especial para los reyes, Leonor y Sofía, en papel de pergamino y tapa de piel: así es el obsequio que la Familia Real recibió del grupo de teatro de Valdesoto

Una de las primeras paradas de la Familia Real durante su visita a Valdesoto el pasado 25 de octubre para la entrega del premio como «Pueblo ejemplar» de Asturias fue junto a la Casona de Leceñes. Allí esperaba el Grupo de Teatro San Félix con una representación de un texto adaptado y especial para la ocasión, con una duración de tres minutos, que logró muchas sonrisas con sus chascarrillos y en el que incluso uno de los intérpretes, dentro de la historia, solicitaba un puesto en la Guardia Real. Pero para el final aún había otra sorpresa aguardando.

A Pepín García, codirector con Nacho Fernández, actor y escritor de los textos, y también del preparado bajo el título «El suañu real», se le ocurrió imitar una fórmula que ya utiliza en algunos casos en el marco de su colaboración con el Valdesoto Club de Fútbol. Ahí, al final de la temporada, dan una especie de distinciones, dentro del trofeo «Sentimiento azulgrana», y ese reconocimiento se prepara con una presentación y composición peculiar. Como la que recibieron Felipe VI, la reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, a quienes se entregó el texto de la interpretación impreso en papel de pergamino, con una letra antigua, y con tapas y cuerdas de piel.

«Se quedaron mirándolo y dijeron que era un recuerdo muy guapo», cuenta Pepín García, sobre la reacción de la Familia Real al acabar la representación y ver el obsequio.

Detalle del pergamino regalado a la Familia Real por el Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto. / Lne

«La obra aparecía escrita en dos hojas de papel pergamino, con piel hice la encuadernación y la cuerda, y también se me ocurrió darles el logo que tenemos del teatro, que es como un cuadrín de pizarra», relata Pepín García, que aún tenía en mente otra idea más, pero que no se materializó.

«Hicimos un felpudo, con el anagrama del teatro, que ponía ‘Bien llegáos a Valdesoto’, pero ya nos pareció muy ostentoso dárselo», añade con una sonrisa.

La obra, comenta su autor, estaba preparada para alargarse durante cerca de diez minutos, pero tuvieron que reducirla a cinco, y finalmente por indicaciones del protocolo a tres. «Salió muy bien, y se rieron bastante, sobre todo al final», comenta García. «Quedó planchada la actuación, no nos pudo la presión», añade.

El Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto, durante la actuación por el "Pueblo Ejemplar de Asturias 2025" / Juan Plaza

En la representación el grupo teatral jugaba con un símil entre los Reyes de España y los Reyes Magos, y aunque se trataba de un sainete en principio más largo, «sirvió para mostrarles cómo es el teatro costumbrista», concluyó García, sobre una experiencia que nunca olvidarán, y que cuenta también con ese pergamino que lo recordará tiempo el sueño valdesotino.