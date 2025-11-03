Desconexión digital en Lugones por 15 metros de cable: “Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables, vivir sin internet es casi como no tener agua o luz”

Son solo 15 metros de cable. Los que van de la arqueta general de telecomunicaciones de la calle a otra que se sitúa justo delante de su portal, para enganchar con las viviendas del edificio. Una conexión que, cuentan los vecinos del número 3 de la calle Cervantes de Lugones, la debería haber hecho la promotora. Pero, dicen, se saltó ese proceso. Y lamentan aún más que el Ayuntamiento de Siero diese de paso la obra, aseguran, tras la inspección, sin revisar ese apartado. ¿El resultado? «Pues que la promotora evade la responsabilidad, se sirve de que el Ayuntamiento tenía que haberlo revisado y no lo hizo, y una vez entregado, la promotora dice que está libre de culpa. Pero el Ayuntamiento te responde que está homologado. Y en ese laberinto estamos. Llevamos aquí cuatro meses viviendo, desde que nos entregaron los pisos, y sin internet», afirma Jorge Rey, presidente de la comunidad de este bloque de vecinos.

«Al final estamos más aislados que un pueblo, que en el mío de la zona de Olloniego hasta funciona bien la conexión», lamenta Dolores Gómez, otra vecina.

«Es que, hoy en día, sin conexión a internet casi no se puede vivir, parece que no puedes hacer nada, ni el robot de aspirar puede trabajar», añade Marta Carús. «Y ya no solo eso, es que quien tiene que teletrabajar en casa se las ve y se las desea», subraya Nuria Fernández, otra residente más de este bloque de viviendas de Siero.

«Nos dan largas»

Con la ilusión de estrenar un hogar nuevo se presentaron estos vecinos en verano, en una localidad que no para de crecer y que es muy apetecible por su buena situación. Pero lo que nunca pensaron es que tendrían que vivir esta pesadilla. «Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables. Y hasta en tercera instancia, la compañía que por ley tendría que verse obligada a hacerlo, también da largas. Puede sonar exagerado, pero no lo es, es que vivir hoy en día sin internet es casi como no tener agua ni luz», enfatiza Jorge Rey.

Este bloque de nueva construcción es de viviendas de protección pública de precio limitado. «Indagando nos dicen que los técnicos están con tanto que hacer y tan poco tiempo, que cuando vienen a hacer la inspección, revisan, pero no de una forma cien por cien minuciosa. O sea, no se ponen a levantar arquetas», asevera Rey.

«Lo que pasa es que las promotoras, si piensas mal, se sirven un poco de eso. Una vez que está homologado el edificio se lavan las manos», añade, sobre una situación que denuncian los propietarios que no es nueva en la localidad. «En otros bloques muy próximos tuvieron el mismo problema, y se lo acabó solucionando el Ayuntamiento, pero tardaron un año», dice Valentín Pérez.

Los vecinos, en la calle Cervantes, delante del edificio / P. A.

Mientras siguen de ventanilla en ventanilla, esperando que les subsanen un defecto de obra, asssseguran, estos residentes de la calle Cervantes de Lugones se tienen que apañar con tarjetas de internet móvil, o compartiendo datos de sus tarifas del teléfono, para poder funcionar en el día a día. «Pero es una lotería, porque no hay ninguna estabilidad, ni para ver un partido de fútbol, ni para trabajar ni nada. No es un internet digno, puedes tener 0,4 de descarga, inestable, cuando lo normal es contar con 50», subraya Jorge Rey.

«Caro para 18 vecinos»

Incluso, en esa búsqueda de soluciones, llegaron a contactar con alguna operadora para que asumiese esa obra. «Nosotros a nivel particular no podemos, porque ya está la calle hecha, es una obra civil, no es como cuando se hacían los edificios. Y la operadora consultada habló con franqueza, nos dijo que era una obra muy cara para hacer para 18 vecinos. O sea que ese es el resumen, evitan todos hacerla por el coste», concluye el presidente de esta comunidad de vecinos de Lugones.