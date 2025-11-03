La gran recogida del Banco Alimentos también llega a Siero: estos son los puntos para donar productos no perecederos para familias en situación de vulnerabilidad

Siero se suma de nuevo, como otros concejos de Asturias, a otra edición de la campaña de “La Gran Recogida del Banco de Alimentos de Asturias”, que este año se desarrollará bajo el lema “En Asturias lo damos todo”. Este año las fechas de recogidas de productos no perecederos será del 7 de noviembre al 7 de diciembre.

En el concejo de Siero serán siete los puntos habituales para las entregas: el Centro Polivalente de Lugones, el Nuevo Polideportivo de Pola de Siero, el Polideportivo y el Centro Cultural de La Fresneda, el Polideportivo de El Berrón, el Polideportivo de Carbayín Alto, así como la Casa de Cultura de El Berrón y la Casa de Cultura de Pola de Siero.

“Es importante colaborar en una iniciativa solidaria que cada año permite ayudar a cientos de personas”, enfatizó María José Fernández, concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas del Ayuntamiento de Siero, durante la presentación de la campaña en el Centro Polivalente de Lugones. “Ya sea con alimentos o con aportaciones económicas, porque cada gesto cuenta”, añadió.

Situación de las familias

Respecto a la situación de las familias en situación de vulnerabilidad, Fernández resaltó que la cifra de atenciones no ha variado mucho. “Desde el Ayuntamiento contamos con un reglamento de ayudas económicas destinadas para alimentación. Recurrimos al Banco de Alimentos cuando hay excepciones, si una familia llega nueva o no cumple los requisitos, como el empadronamiento y urge”, comentó Fernández.