Lugones contará por primera vez con un mercado navideño: estos son los detalles de un evento que cerrará el año

Lugones estrenará un mercadillo navideño. Por primera vez la localidad sierense tendrá un evento para cerrar el año. Se trata de una iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Siero, dentro de su "línea de cohesión del territorio". "Todas las actividades se estaban concentrando en la Pola. Los vecinos de Lugones nos demandaban algún tipo de actividad, teníamos ese déficit y lo intentamos corregir", destacó Ángel García, alcalde de Siero.

El evento se celebrará en la plaza de Europa, del 19 al 29 de diciembre. Se acaban de abrir las bases para los interesados en participar, que prevén la instalación de diez casetas de madera, en dos turnos diferentes, para artesanos y expositores. "Serán de alimentación típica navideña, juguetes o artículos de artesanía y decoración en torno a la Navidad", detalló Ana Rosa Nosti, concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal.

Vista de la plaza de Europa de Lugones. / P. A.

Este mercado tiene un coste de 41.651 euros. Y los participantes deberán pagar 21 euros por turno y caseta, así como depositar una fianza de 200 euros.

Aprovechar la plaza de Europa

La iniciativa se instalará en la plaza de Europa, un espacio que, como explicó el alcalde de Siero, "es magnífico para hacer eventos". Recordó que recientemente se ofreció allí al público el Oktoberfest. Y también señaló que, aunque no es un espacio cerrado como la plaza cubierta de Pola de Siero, la plaza de Europa de Lugones se puede cerrar, mediante carpas y otra serie de medidas, para aprovechar ese espacio.

El mercado navideño de Lugones abrirá, del 19 al 29 de diciembre, de lunes a viernes en horario de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además se ofrecerán también a los visitantes talleres infantiles gratuitos, los sábados 20 y 27 de diciembre a las 18.00 horas.