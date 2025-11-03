Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por delito de robo con fuerza en una nave y por cuatro tentativas en un mismo establecimiento público de Siero. Los agentes les sorprendieron cuando huían del lugar de los hechos, dando lugar a una persecución por la autovía. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 25 y 32 años, son vecinos de Avilés y de Corvera de Asturias, y, tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, han sido puestos en la mañana de hoy a disposición del titular del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Pola de Siero.

Los hechos se produeron en la madrugada del día 1 de noviembre, cuando en torno a las 04.00 horas la central de alarmas comunicaba al Centro Operativo de Servicios de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias el salto de una de ellas por intrusión en un conocido establecimiento de hostelería situado en el concejo de Siero.

De manera inmediata se trasladó al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Noreña. En su recorrido la patrulla se cruzó con un turismo, un Seat León, que circulaba con las luces apagadas y a gran velocidad, resultando conocido dicho turismo por los agentes dada su vinculación con hechos delictivos contra el patrimonio. La detención fue posible gracias a la intervención de varias patrullas de Seguridad Ciudadana, USECIC y Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias tras una persecución, dado que el conductor del turismo no hizo caso a las señales de los agentes para detener el vehículo.

Medidas de seguridad del establecimiento

Conduciendo de manera temeraria, "con continuos cambios de dirección hasta que consiguió acceder a la autovía A-64" en sentido Avilés-Gijón. La persecución, a la que se unieron efectivos de la USECIC, discurrió después por la A-8 sentido Avilés. Es en las inmediaciones de esta localidad fue donde se consiguió interceptar al turismo por parte de una patrulla de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas y del Sector de Tráfico, informa la Guardia Civil.

De la investigación tras la persecución y detención se hizo cargo el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, ya que este grupo de personas venía siendo investigado desde el día 11 de octubre por su participación en un delito de robo con fuerza en una empresa situada en el municipio de Noreña, así como en otras tres tentativas de robo con fuerza en el mismo establecimiento de hostelería del municipio de Siero. Las medidas de seguridad con las que contaba este establecimiento evitó la comisión del robo, destaca la Benemérita.

Mismo modo de operar

"En todos los casos existen elementos comunes que los relacionan, como son que los hechos se llevan a cabo de madrugada, que llegaban al lugar empleando vehículos a los cuales les tapan las placas de matrícula, intervenían entre tres y cuatro personas, donde una permanecía vigilante, otra forzaba la puerta de acceso y los otros dos accedían al interior. En todos los casos ocultaban sus rostros y emplean guantes, la forma de acceso era siempre forzando la puerta de entrada con una barra de uña y por último el objeto de robo o su intento era siempre la máquina registradora, es decir el dinero en efectivo que pudieran tener", indica la Guardia Civil.

El análisis detallado de las informaciones que obtuvieron los investigadores de las inspecciones oculares realizadas en los lugares de los hechos, así como los distintos medios de investigación empleados, dieron lugar a la identificación tanto de los vehículos utilizados, su titularidad y qué persona los utilizaba habitualmente, entre otros datos.

A los detenidos se les imputa policialmente un delito consumado de robo con fuerza en las cosas en una nave, cuatro delitos de tentativa de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería, cinco delitos de daños, uno de conducción temeraria, uno de desobediencia a agente de la autoridad y otro de pertenencia a grupo criminal.