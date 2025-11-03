Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: "No hay comparación"

¿Cómo ve los vecinos de La Fresneda la situación de la urbanización en lo que respecta a la atención que reciben del Ayuntamiento de Siero? Pues, al menos los consultados, consideran que la evolución de las inversiones ha sido positiva en estos años.

Vecinos a los que se preguntó en el entorno de la zona de la Plaza Mayor y del centro cultural de la urbanización no creen que La Fresneda esté abandonada. "Siempre todo es mejorable y alguna cosa más se puede hacer, pero llevo aquí viviendo 30 años, y no hay comparación", contó Luis García, con LA NUEVA ESPAÑA recién comprada bajo el brazo este pasado domingo.

"Lo que más destaco que se ha mejorado, y especialmente estos años, ha sido el transporte, es muy fiable, con frecuencias. No tiene nada que ver con antes. Estamos muy bien conectados con Oviedo y Gijón", analizó.

Lo que sí solicita es que, debido al gran crecimiento de la urbanización, se pueda "estudiar una reordenación del tráfico", algo que justifica. "Está todo muy masificado, esto se concibió para mucha menos población, y los aparcamientos y el sentido de algunas calles debería replantearse", señala.

Luis García, tras comprar LA NUEVA ESPAÑA / P. A.

Algo menos de tiempo lleva viviendo en la urbanización Marcelino González, apenas seis años. Pero suficiente, dice, para apreciar las mejoras. "No estamos olvidados para nada", comentó. "No pediría más, las actuaciones recientes han sido muy importantes", enfatizó, mientras ensalza la conexión peatonal con Lugones.

"Aún recuerdo la odisea que era ir a Lugones, todos los que tenemos hijos lo padecimos", rememora sobre esto mismo Daisy Muro, que además, sobre la crisis de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, opina para defender el peso de esta formación en el Ayuntamiento.

Marcelino González, en la plaza Mayor de La Fresneda. / P. A.

La atención que se presta a la urbanización sierense por parte del Ayuntamiento fue objeto de crítica por parte de Tony Gómez, que dimitió como presidente de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Mientras, la concejala de la organización defendió que sí se han logrado muchos avances para la zona gracias a los acuerdos presupuestarios con el gobierno local sierense, del PSOE.

El alcalde, por su parte, también destacó el compromiso municipal con la urbanización, explicando que la inversión del Ayuntamiento de Siero en La Fresneda se ha situado en torno a los 8 millones en una década.

"La inversión es un esfuerzo muy grande por parte del Ayuntamiento y que responde al valor y a la sensibilidad que le damos a esta zona del concejo, que crece, ya tiene más de 5.000 habitantes, y que la atendemos, por población e importancia", destacó el regidor durante la visita a la finalización de las obras de la zona ajardinada situada al inicio de la pasarela que une La Fresneda con Lugones.

Instituto y mejora de las comunicaciones

Mientras, el joven Salvador Zamora explicó que "su influencia y trabajo se ha notado, se ven los cambios notables de estos años aquí", resaltó. "Se ven constantemente obras y actuaciones, y que está todo en evolución", añadió. "Tener instituto, y la comunicación, con una línea de autobús fiable, que te permite ir a Lugones, Oviedo o Parque Principado con buenas frecuencias, es importante", añade.

A su lado, su padre, con mismo nombre y apellido, recuerda que hace unos años, cuando llegaron a vivir, no había ni polideportivo. "Lo que quizás pediríamos es que para la zona nueva que se está construyendo, que tengamos algo más de vida, con algún espacio de ocio, o que se aprovechen los bajos. Y que el autobús urbano de Oviedo llegase hasta aquí, más allá de Lugones, pero eso ya es competencia de Oviedo", coinciden.