El alumbrado navideño de Pola de Siero y la iniciativa para recoger fondos y llegar a más calles con las luces: “Necesitamos la colaboración de todos"
La Asociación de Hostelería de Les Campes ya ha firmado la subvención con el Ayuntamiento
Este año ya se ha confirmado que habrá iluminación de Navidad en Pola de Siero. El Ayuntamiento ha firmado el convenio con la Asociación de Hostelería de Les Campes, que es el colectivo que recibe la subvención para poder instalar las luces por las calles de la capital sierense. Se evita así la incertidumbre que afectó a las celebraciones navideñas de otros ejercicios o lo que sucedió en 2023, cuando no hubo decoración y sí mucha polémica por el apagón festivo.
La aportación para la Pola ha sido de 30.000 euros, pero la cantidad no es suficiente para llegar a muchas calles. El año pasado, la empresa que se encargó de la instalación, fue la que asumió ese sobrecoste. Este año, desde la Asociación de Hostelería de Les Campes, han promovido una iniciativa para “pedir la colaboración de todos, e intentar llegar a más sitios”. Y la fórmula que proponen es la participación, con una cantidad “simbólica”, de unos 30 euros, para con esa ayuda “dar un ambiente más navideño” a la Pola, y así decorar más calles de la villa.
"Colaboración de todos"
“Para eso se necesita la colaboración de todos, negocios, hostelería, comercios, peluquerías, despachos de abogados, asesores…”, comentan desde el colectivo de hosteleros, que animan así a que lleguen más aportaciones y poder lograr esa ambientación en fechas tan señaladas.
Mientras tanto ya se han empezado a instalar en varias calles de Pola de Siero los motivos navideños de iluminación, con estrellas principalmente, en calles como La Isla, Fuente Boladro, Ángel Émbil, Valeriano León, Fausto Vigil, Hermanos Felgueroso o Florencio Rodríguez. Un trabajo previo al encendido, que será en próximas fechas.
Más allá de la Pola, el Ayuntamiento ha destinado este año 100.000 euros para subvencionar las luces navideñas en distintas zonas, con otras siete solicitudes aprobadas, en Lugones, La Fresneda, El Berrón, Anes, Santa Marina, Lieres y Muñó. También anunciaron que para el año que viene esa cuantía de ayudas crecerá hasta los 150.000 euros.
