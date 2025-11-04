"Patabéisbol" y otros juegos para los "días sin cole" pero con deporte en Siero: "Mejor estar con gente que con la consola"

A sus diez años Paula Collada es una apasionada del deporte. Juega al fútbol en el Atlético Siero, practica judo y natación en el Patronato Deportivo, y baila con la academia de Patricia Laruelo. Cuando llegó este puente educativo, no dudó en comentar en casa que quería volver a participar en la actividad municipal propuesta para la conciliación bajo el título “Días sin cole, días con deporte”, que se ha desarrollado este lunes y martes festivos.

“Buscamos ayudar a las familias con una alternativa a la conciliación, y que se fomenten hábitos saludables entre los más pequeños, que disfruten del deporte, aprendan valores, y que no estén en casa sin hacer nada”, destacó Jesús Abad, concejal de Deportes, sobre una propuesta en la que han participado 70 jóvenes de 6 a 12 años, repartidos a la mitad entre Pola de Siero y Lugones.

“Lo que más nos agrada es que en dos días se llenaron las plazas”, cuenta Sandra Abella, que ejerce de monitora junto a Michel Vallín durante las cuatro horas matinales que se desarrolló esta actividad, de carácter lúdico y que en esta ocasión tuvo también un guiño a Halloween. “A diferencia de los veranos, que es un tono más deportivo, aquí primaron propuestas más lúdicas en torno a la coordinación o la psicomotricidad”, detalló Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal de Siero.

Programa de conciliación familiar en el Patronato Deportivo de Siero / P. A.

Estas propuestas para periodos no lectivos y fomentar la conciliación van ganando cada vez más adeptos. “Muchos ya repiten, lo pasan bien”, resaltó Abella, que incidió en que, aunque ya hay propuestas que tienen buena acogida y quieren repetirlas, los monitores trabajan en abrirles nuevas vías. “Intentamos que conozcan juegos nuevos, todos cooperativos, que no haya un líder, y que no importe la destreza individual y jueguen todos en equipo”, añadió.

Si hay dos juegos que les encantan a todos por excelencia, y que aparecen nada más preguntarles por sus preferidos, son el de pelota sentada y el “patabéisbol”, una adaptación del béisbol, que mantiene las bases, pero que cambia el bate y la pelota pequeña por una grande y pegarle con el pie. “Son los que más me gustan”, comentó la pequeña de ocho años Marina de la Vega. “Esta vez ya me lo pasé mejor que la anterior”, añadió.

"Prefiero jugar con gente que estar con la máquina en casa"

“Mis padres me dijeron que si quería quedarme con mis abuelos o venir aquí, y lo tenía claro”, aseveró Daniel Alperi, de nueve años. “Me lo paso muy bien, con mis abuelos tengo también tiempo para estar días mientras mis padres están trabajando”, indicó este joven.

Alperi sorprendió con una valoración de por qué le gusta la experiencia: “Lo paso muy bien y prefiero jugar con gente que estar con la máquina (por la videoconsola) en casa”. Un joven que transmite entusiasmo por el deporte, ya que también juega al fútbol en el Romanón y hace natación en Llanera.

“Tendrían que ser todos los días en el colegio de esta manera. Quiero repetir”, concluye con una sonrisa Marina de la Vega, mientras suena el pitido para hacer parada para comer el pincho, cargar fuerzas, y seguir disfrutando con el deporte dentro del Polideportivo Nuevo de Pola de Siero.