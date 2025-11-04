Siero recupera la campaña de bonos para el comercio local: estos son los descuentos por compra, fechas de aplicación y aportación del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Siero pondrá en marcha desde el 15 de diciembre y hasta el 20 de enero ya del próximo año una campaña orientada a fomentar el consumo en el comercio local, mediante un programa de bonos de descuentos para el comercio. Se recupera así una iniciativa, que se aplicó hace dos años, y de la que se beneficiaron 53 comercios, con más de 4.000 bonos canjeables por valor de 18.830 euros. El año pasado el Principado denegó al gobierno local repetir la campaña, argumentando que era suya la competencia exclusiva en desarrollo económico y comercio interior. El ejecutivo sierense ha buscado este año la fórmula legal para poder llevar a cabo esas ayudas, y ahora la partida, de 30.000 euros de subvenciones, se ejecuta mediante el Programa Bono Digital–Siero de Tiendas 2025–2026, que incorpora junto al objetivo del fomento del comercio local el apartado de apoyar la digitalización del sector.

Los datos de este programa fueron presentados por Ángel García, alcalde de Siero, que estuvo acompañado por Patricia Antuña, concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, y por Amelia Areces, responsable del Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local del Ayuntamiento. A los 30.000 euros de subvención para bonos se suma la inversión de 10.000 euros para la puesta en marcha de la plataforma para su gestión. Los bonos que se emitirán en esta convocatoria son 6.000 bonos, de 5 euros cada uno (se rebajan de 10 a 5 por petición de los comercios), que podrán aplicarse sobre compras mínimas de 15 euros. Y cada persona podrá obtener hasta 20 bonos, por lo que el ahorro en las compras en el comercio local sería de hasta un máximo de 100 euros.

Condiciones consensuadas con los comerciantes

“Las fechas y las cantidades las hemos consensuado con los comerciantes”, explicó el alcalde, que añadió que destacó que estos bonos “son un ejemplo para apoyar el comercio local de Siero, que esperamos que vaya bien”. También enfatizó que, en esta convocatoria, respecto a la de hace dos años, se ha contemplado la posibilidad de una ampliación, en caso de que no se gaste toda la partida, como sucedió hace dos años. En aquel momento, en 2023, los bonos fomentaron el consumo, hasta el punto de, como explicaron desde el Ayuntamiento de Siero, se emitieron gracias a ellos 984 tickets de compra por un valor de 81.638 euros.

En la campaña no solo estarán incluidos los comercios, “sino todo el pequeño comercio, como fisioterapeutas, podólogos o masajistas”, comentó el alcalde de Siero, que también incidió “en el gran trabajo para poder sacar adelante los bonos, con esta fórmula jurídica, que engloba dos ejercicios fiscales”.

Dificultad para retomarla

La campaña comenzará una vez finalice la que se hace también a nivel regional de bonos. El regidor, que presentó el documento del Principado por el que se denegó el apoyo de subvenciones hace un año, y que aludía a la duplicidad en materia de subvenciones de apoyo a la actividad comercial, también señaló que en Gijón y en Oviedo se encontró, al igual que ahora en Siero, fórmulas para poder lanzar sus campañas, y lamentó que “nos denegasen en aquel momento esa autorización, con el argumento de que el fomento del comercio local no es una competencia municipal”.