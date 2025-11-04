Siero renueva su convenio con la Asociación Sierense Amigos de la Música, que celebra su 40.º aniversario: “Es importante apoyarles”
El colectivo, como novedad, ha empezado a dar clases en Lugones o La Fresneda para dar a conocer los instrumentos, dentro de la colaboración con la Fundación Municipal de Cultura
El Ayuntamiento de Siero y la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM) firmaron un convenio de colaboración, por un importe de 35.000 euros, por el que el colectivo, que es el que gestiona la Banda de Música de Siero, recibirá esa aportación económica para poder trabajando por fomentar la música en el concejo. Fruto de este acuerdo, por medio de la Fundación Municipal de Cultura, la Asociación Sierense Amigos de la Música -que gestiona la Banda de Música que cumple 40 años desde su recuperación- ha empezado a dar clases en Lugones o La Fresneda, en una iniciativa para ir presentando los instrumentos y de estar manera ir captando nuevos músicos o interesados en comenzar sus estudios musicales.
“Llevamos muchos años de convenio de colaboración, es importante apoyar la música, y una asociación que mantiene la actividad musical, con la que estamos satisfechos con su buen trabajo y la actividad que dan”, enfatizó Cepi, durante la firma del convenio en el Ayuntamiento de Siero, en la que también estuvieron la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos; Carlos González Presa, presidente de la Asociación Sierense Amigos de la Música; y Jaime Peláez, tesorero de dicho colectivo.
“Ahora mismo tenemos 40 niños en la escuela”, destacó González Presa, que hizo hincapié en la importancia de llegar a La Fresneda y Lugones, “para dar enseñanza musical en esa parte del concejo”.
Concierto por Santa Cecilia de aniversario
Dentro del acuerdo de colaboración, desde ASAM han promovido intercambios, como el del último año con la Banda de Sabadell, que visitaron en abril, y devolvieron la visita el pasado mes de octubre con la fiesta de la Virgen del Pilar.
La Banda de Música, además, por sus 40 años, celebrará por Santa Cecilia el próximo 21 de noviembre una actuación especial, en el Auditorio de Pola de Siero, en el que tienen previsto actuar con músicos que formaron parte del colectivo durante estas cuatro décadas.
