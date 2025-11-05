La distintas restauraciones de la Catedral de Oviedo, protagonistas de la exposición que se inaugura en el Centro Polivalente de Lugones

Siero inaugura en el Centro Polivalente Integrado de Lugones la exposición “26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo”, que podrá visitarse del 6 al 26 de noviembre. Se trata de una muestra promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura.

Esta exposición es de carácter itinerante y documenta las distintas restauraciones y actividades culturales divulgativas llevadas a cabo en la Catedral de Oviedo desde 1996. Lo hace a través de 22 paneles explicativos con las principales intervenciones realizadas tanto en las arquitecturas del conjunto catedralicio como en sus contenidos.

Conservación del patrimonio

"El objetivo es mostrar el carácter pluridisciplinar del Plan Director, en el que han participado arquitectos, aparejadores, arqueólogos, ingenieros, fotógrafos, historiadores, restauradores y otros profesionales vinculados a la conservación del patrimonio", se destaca sobre la muestra, presentada este miércoles por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos.

La edil estuvo acompañada en la presentación de Jorge Hevia, arquitecto que redactó el Plan Director, de Pepe Valcarce, del Colegio de Aparejadores de Asturias, de Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura, y de Óscar Caso, técnico municipal.

Cienfuegos destacó “la importancia de acercar a la ciudadanía trabajos de conservación patrimonial tan relevantes como los desarrollados en la Catedral de Oviedo”. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.