Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero

Las obras para construir la rotonda del mapamundi, situada entre Lugones y La Fresneda, se iniciarán previsiblemente a principios del próximo año, tras acabar el periodo festivo navideño. Es la estimación que baraja el alcalde de Siero, Ángel García.

El Ayuntamiento de Siero licitó por seguna vez las obras a finales del mes de octubre, tras subsanar un error que había anulado la primera vez la fase de adjudicación del proyecto, cuya denominación es "plan de mejora estética del nudo de conexión entre Lugones y La Fresneda". Ahora, según calcula el alcalde, el inicio de las obras llegará tras las Navidades, ya que aún está abierto el plazo de presentación de ofertas para la licitación hasta el próximo 19 de noviembre.

"Está ahora mismo publicada, en el perfil contratante, y a partir de ahora queda la mesa de contratación, valorar las ofertas y que la propuesta adjudicataria presente la documentación. Además está en medio diciembre, un mes con mucho festivo, no creo que empiecen hasta después de Navidades las obras", explicó el regidor sierense.

La glorieta, que cuenta con un mapamundi gigante en su interior en su diseño, es un proyecto concebido para la mejora estética del nudo de conexión de las carreteras AS-17 y AS-381 entre Lugones y La Fresneda, que soporta una gran cantidad diaria de tráfico, ya que se engloba también en una vía que se sitúa en las comunicaciones hacia Llanera y hacia Lugones.