"Siero acompaña", programa contra la soledad no deseada, tendrá cinco encuentros intergeneracionales en Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda.

Encuentros de en torno a dos horas con actividades como bingo, cuentacuentos o teatro. Es la propuesta del programa "Siero acompaña", que en esta ocasión se dividirá en cinco reuniones intergeneracionales y que premiará con un reconocimiento o detalle final a quienes participen en todos los previstos.

La actividad fue presentada en el Ayuntamiento de Siero por María José Fernández, concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, y Pilar Santianes, concejala, de Patrimonio y Atención Ciudadana. Junto a ellas, Consuelo Urdangaray, técnico municipal, y Patricia Sánchez, facilitadora intergeneracional de "Luzía Intergeneracional", que organiza la actividad.

Un "viaje" para fomentar la participación y el acompañamiento

Los cinco encuentros intergeneracionales se celebrarán en las parroquias de Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda.

La propuesta se plantea para los participantes como un "viaje" y en el primer encuentro se entregará un pasaporte intergeneracional, que se podrá ir sellando en las siguientes sesiones.

"El objetivo es fomentar la participación y el acompañamiento, acercando las propuestas de ‘Siero Acompaña’ a todos los rincones del concejo", incidió Santianes.