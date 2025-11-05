Siero sustituirá los pavimentos en tres calles de Lugones con una obra que durará dos meses
Las actuaciones, en la zona Sur, se centrarán en la renovación del firme y la reparación de hundimientos
El Ayuntamiento de Siero destina una partida de 200.000 euros para la sustitución del pavimento en tres calles de la zona sur de Lugones. Las actuaciones, con un plazo de ejecución de dos meses, se centran en este inicio en la calle Luis Braille, y posteriormente se extenderán a la calle Antonio Machado y la avenida de Oviedo, en un espacio que irá más allá del vial y también se renovará la acera.
La actuación se centrará en en el fresado y renovación del firme, la reparación de hundimientos y la posterior reposición de la capa de rodadura. En cuanto a la avenida de Oviedo, la actuación es más ambiciosa, ya que se recolocarán bordillos y se harán reparaciones en las aceras para mejorar la accesibilidad. También se repondrán elementos urbanos, como tapas de saneamiento, registros y sumideros, y el repintado de la señalización horizontal. Se completará el proyecto con la plantación de arbolado de gran porte para mejorar la calidad paisajística del entorno.
Cortes de tráfico hasta la próxima semana en una calle
"Se trata de tramos que, consecuencia de las obras que se llevaron a cabo, pues habían quedado ya bastante mal, con muchos hundimientos, y estaban en mal estado, especialmente la zona adoquinada", indicó Ángel García "Cepi", durante la visita a los trabajos, en los que también estuvieron presentes Mercedes Sainz, de la empresa adjudicataria, el aparejador municipal, Juan Freije, y la concejala de vías Urbanas, Sonia Lago.
El alcalde, que pidió “disculpas a los vecinos por los cortes de tráfico puntuales de un tramo de e Luis Braille”, también recordó que solo en esta calle se llevarán a cabo, y que la próxima semana ya estará abierta al tráfico, mientras que en las otra dos, avenida de Oviedo y Antonio Machado, no serán necesarios esos cortes.
- El 'novio' de Leonor en Valdesoto estudia Mecatrónica, juega al baloncesto y... ya tiene el corazón ocupado
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
- Locura por Halloween en La Fresneda: 'Esta fiesta es un orgullo, la vivimos con pasión y para nosotros es algo tan importante como las Piraguas
- Cuatro generaciones de taxistas en Pola de Siero: historia de la saga familiar que inició José Álvarez, “Pates”, hace 120 años y con un coche de caballos
- A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
- El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático que amplía instalaciones en Siero: estas son las licencias que acaba de conceder el Ayuntamiento
- Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía
- Desconexión digital en Lugones por 15 metros de cable: “Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables, vivir sin internet es casi como no tener agua o luz”