Siero sustituirá los pavimentos en tres calles de Lugones con una obra que durará dos meses

El Ayuntamiento de Siero destina una partida de 200.000 euros para la sustitución del pavimento en tres calles de la zona sur de Lugones. Las actuaciones, con un plazo de ejecución de dos meses, se centran en este inicio en la calle Luis Braille, y posteriormente se extenderán a la calle Antonio Machado y la avenida de Oviedo, en un espacio que irá más allá del vial y también se renovará la acera.

La actuación se centrará en en el fresado y renovación del firme, la reparación de hundimientos y la posterior reposición de la capa de rodadura. En cuanto a la avenida de Oviedo, la actuación es más ambiciosa, ya que se recolocarán bordillos y se harán reparaciones en las aceras para mejorar la accesibilidad. También se repondrán elementos urbanos, como tapas de saneamiento, registros y sumideros, y el repintado de la señalización horizontal. Se completará el proyecto con la plantación de arbolado de gran porte para mejorar la calidad paisajística del entorno.

Cortes de tráfico hasta la próxima semana en una calle

"Se trata de tramos que, consecuencia de las obras que se llevaron a cabo, pues habían quedado ya bastante mal, con muchos hundimientos, y estaban en mal estado, especialmente la zona adoquinada", indicó Ángel García "Cepi", durante la visita a los trabajos, en los que también estuvieron presentes Mercedes Sainz, de la empresa adjudicataria, el aparejador municipal, Juan Freije, y la concejala de vías Urbanas, Sonia Lago.

El alcalde, que pidió “disculpas a los vecinos por los cortes de tráfico puntuales de un tramo de e Luis Braille”, también recordó que solo en esta calle se llevarán a cabo, y que la próxima semana ya estará abierta al tráfico, mientras que en las otra dos, avenida de Oviedo y Antonio Machado, no serán necesarios esos cortes.