Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
Bomberos de Asturias y Guardia Civil formaron parte del dispositivo
Amplio dispositivo para tratar de dar con una mujer que desapareció de una residencia de mayores del concejo de Siero, y que se saldó con un final feliz: horas después fue localizada en su domicilio de Oviedo.
Tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil, a las 16:30 horas de este jueves, tras varias gestiones iniciales infructuosas para tratar de dar con la mujer, se inició el dispositivo de búsqueda en las inmediaciones del establecimiento.
Según fuentes conocedoras del caso, la desaparecida se ausentó de manera voluntaria. En el dispositivo intervinieron cuatro patrullas de la Compañía de Langreo bajo la dirección del Capitán Jefe de dicha Compañía, como responsable del dispositivo de búsqueda. Por parte del 112 se movilizó a la unidad canina, la de drones y el helicóptero, en un intento de dar con ella lo más pronto posible, antes de la caída de la noche.
Finalmente, fue localizada a última hora de la tarde sana y salva, en su domicilio familiar de Oviedo, tal y como han señalado fuentes del Instituto Armado. Fue el final feliz a una desaparición que encendió todas las alarmas en Siero.
