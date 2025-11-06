Fútbol y discapacidad se dan la mano en Siero: este es el singular proyecto solidario de la Asociación Nora
La entidad aspira a seguir dando cobertura a las terapias de los 75 usuarios que asisten a sus programas en la actualidad
Doce meses, doce equipos y una causa común: la integración y la visibilización. Un grupo de 40 usuarios de la Asociación Nora de atención a personas con discapacidad psíquica y parálisis cerebral protagonizan este año una nueva edición del calendario solidario de la entidad polesa, una iniciativa que en esta ocasión ponen en marcha en colaboración con el club La Isla Siero Fútbol Sala.
Los chavales aparecen en una docena de imágenes con otros tantos equipos locales, realizadas por la fotógrafa mierense Carolina Teijeiro y con el objetivo de recaudar fondos para las múltiples terapias y actividades que prestan a 75 usuarios en Nora. En las instantáneas se refleja "la importancia de decir sí a la capacidad", destaca Hugo Nava, presidente del Club La Isla, que ya ha colaborado en otra ocasiones con Nora con el espíritu de que "la integración tiene que ser la base del deporte". "Hacen un trabajo espectacular y estamos encantados de posar con ellos para este fin", destaca Nava tras un trabajo que ha involucrado a todos los equipos y categorías del club.
La asociación Nora por su parte ha agradecido la "amabilidad y enorme paciencia" de los jugadores, que ha dado lugar a un calendario a todo color, con fotos de gran formato que se puede adquirir en las instalaciones de la propia entidad, en la imprenta Noval "que siempre colabora con nosotros" y en otros establecimientos asociados que se irán dando a conocer en los próximos días. Los usuarios aparecen en ellas en cuidadas poses, en las instalaciones deportivas en las que juega el club y siempre con una sonrisa y la positividad por bandera.
En total se han imprimido 250 calendarios que se venden a un precio de 7 euros. Los beneficios van destinados, como cada año, a financiar las actividades que se desarrollan en la Pola: fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, logopedia, psicomotricidad, aula TIC, atención integral para adultos, gimnasia, peluquería, cocina, escuela de padres, talleres de autoayuda, con caballos o club de ocio. Todo ello con precios "muy asequibles, lo que facilita mucho a las familias tener una atención adecuada", destaca la presidenta, Patricia Suárez. Y con la intención de "seguir ofreciendo estas herramientas", para que la entidad continúe siendo referencia en Asturias para este tipo de intervenciones.
- El 'novio' de Leonor en Valdesoto estudia Mecatrónica, juega al baloncesto y... ya tiene el corazón ocupado
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
- Locura por Halloween en La Fresneda: 'Esta fiesta es un orgullo, la vivimos con pasión y para nosotros es algo tan importante como las Piraguas
- Cuatro generaciones de taxistas en Pola de Siero: historia de la saga familiar que inició José Álvarez, “Pates”, hace 120 años y con un coche de caballos
- A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
- El conocido restaurante de buffet libre de comida japonesa y wok asiático que amplía instalaciones en Siero: estas son las licencias que acaba de conceder el Ayuntamiento
- Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía
- Desconexión digital en Lugones por 15 metros de cable: “Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables, vivir sin internet es casi como no tener agua o luz”