Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"

Bromea Berna Menéndez, carpintero de Valdesoto, que lleva además el negocio familiar que empezó su abuelo hace 94 años, con que le gustaría que cuando viese el discurso de Nochebuena del Rey, apareciese detrás en la sala el regalo elaborado con mucho cariño para entregarle durante la visita de la familia real por la entrega hace unos días del "Pueblo Ejemplar". Ya en serio, transmite su ilusión por haber entregado un recuerdo del paso por la parroquia sierense, al que dedicó algo más de veinte horas para su elaboración. Porque, junto a Ángeles García, construyó un marco con forma de ventana, hecho de madera de castaño, que se abre y en su interior aparece un dibujo, trazado sobre una lámina de estaño, que recoge algunos elementos distintivos de Valdesoto.

Detalle de la lámina del estaño con la recreación de Valdesoto.

"Nos transmitieron que les había gustado el regalo", cuenta Berna Menéndez, que no pudo entregarles el obsequio en persona por protocolo, pero sí comentarlo más adelante, durante el encuentro vecinal de la comida. "Nos hace ilusión que puedan abrir esa ventana y recordar lo guapo que es Valdesoto", enfatiza, al mismo tiempo que rescata esa circunstancia del mensaje televisivo de Felipe VI para los últimos días del año. "Estaría muy chulo que se viera detrás del discurso de Nochebuena, que destaque Valdesoto", añade.

El marco en forma de ventana del exterior del regalo.

Todo surgió con la propuesta de los organizadores de la candidatura a "Pueblo ejemplar", que plantearon a la artesana Ángeles García y al carpintero Berna Menéndez si querían hacer una ventana que se abriera a Valdesoto. La elaboración se hizo con madera de castaño, decorada con tallas geométricas y pintada con nogalina y cera de patinar en el exterior. Y por dentro con una lámina de estaño, con la técnica de repujado de metales y acabado envejecido, con motivos relativos al pueblo de Valdesoto, donde no falta un hórreo o un sidro saltando.

En la parte exterior, la elaboración llega desde la carpintería familiar, que fundó su abuelo Andrés Menéndez, y que continuó su padre Bernardo Benigno Menéndez. Lo suyo es vocación y tradición, porque su madre, Pepita Gutiérrez, es hija de Enrique Gutiérrez, que por entonces tenía la carpintería rival de la que lleva ahora Berna Menéndez. "Fue curioso, porque se casaron los hijos de los dos carpinteros rivales", rememora.

El día fue también especial para Bernardo Benigno Menéndez, de 86 años, que participó en el encuentro con los artesanos y la familia real, durante la visita. "Se emocionó muchísimo", cuenta. "Estuvo muy orgullos y feliz de contarles nuestra historia", añade.

Berna Menéndez hizo el marco a la antigua usanza. "El acabado que tiene, con polvos de nogalina con agua y que luego se lija, atina, y se echa cera de patinar, para que se vaya sacando brillo, es un poco como se hacía antiguamente, como hacían los antiguos carpinteros cuando no había pintura", comenta. Mientras que en la parte del dibujo, Ángeles García detalla la técnica utilizada: "Es la del repujado de metales. Primero hay que hacer el dibujo, en un papel aparte, pasarlo en papel cebolla, que todo esto tiene que ser transferido al estaño, a mano por la parte del revés. Y después hay que empezar a repujar, por la parte del revés y del derecho, se va sacándose el relieve con el buril, para dejarlo después envejecer, secar y limpiar", relata.