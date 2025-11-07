El detenido por robar en trasteros de El Berrón, a la cárcel: acumula 24 antecedentes por hechos similares
El Ministerio Fiscal considera que existe riesgo de reiteración delictiva, tras ser sorprendido de nuevo y retenido por un vecino este jueves
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Tribunal de Instancia de Siero, Sección Civil y de Instrucción, plaza nº 2, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un detenido por robos en trasteros de El Berrón. El detenido (nacido en 2005) cuenta con 24 antecedentes policiales, la mayoría de ellos por delitos similares (11 del Cuerpo Nacional de Policía y 13 de la Guardia Civil).
Asimismo, figura como investigado en dos asuntos actualmente en trámite judicial por robos con fuerza en casa habitada y está bajo investigación en otros procedimientos por diversos delitos. El Ministerio Fiscal solicitó la medida cautelar al entender que existe riesgo de reiteración delictiva.
Según la investigación policial, el detenido fue sorprendido pasadas las cuatro y media de la mañana de este pasado jueves, día 6, por un vecino de El Berrón que subió a los trasteros de su edificio tras ser alertado por un familiar que había escuchado ruidos.
Al llegar a la zona de los trasteros, observó al detenido, que había forzado presuntamente la puerta del suyo y sacado diversos enseres al pasillo. El vecino logró interceptarlo hasta la llegada de los agentes. Según declaró, fue amenazado en varias ocasiones por el detenido, con el que forcejeó para evitar que huyera.
