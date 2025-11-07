Noreña y Siero sellan la paz por el agua: ambos concejos suscriben un convenio para abastecer a veinte viviendas

Los concejos de Siero y Noreña acaban de formar un convenio de colaboración para llevar suministro de agua a la localidad de La Felguera de Noreña, una veintena de viviendas que podrán accedera la red gracias a su vecino sierense.

Así, según el acuerdo suscrito, Siero suministrará agua a Noreña desde la red que el Ayuntamiento sierense ejecutó en 2022 en Taraña, Muñó, y que supusieron una inversión de 234.787 euros. El convenio recoge que Noreña se hace cargo de las obras a partir del punto de conexión, que se ubica en los límites de los términos municipales. Dichos trabajos ya han sido ejecutados para crear un ramal de acometida desde el contador instalado por el Ayuntamiento de Siero hasta la zona de distribución de las acometidas a las viviendas y fincas de La Felguera.

El compromiso firmado este jueves entre ambos ayuntamientos garantiza, salvo casos de avería o necesidades de mantenimiento, un caudal máximo de 0,50 litros por segundo, llegando a un litro por segundo si hubiera necesidad, desde el depósito de Muñó. Noreña pagará a Siero el precio de este agua según la tarifa vigente.

La firma, suscrita por la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y el primer teniente de alcalde sierense, Javier Rodríguez, por ausencia del alcalde Ángel García, viene a rubricar una entente entre los gobiernos locales, que darían así por superadas tiranteces recientes a costa de las obras de mejora de la antigua N-634 entre Pola de Siero y Argüelles. Este proyecto generó varios desacuerdos entre los concejos por cuestiones de lindes, y por lo que Noreña consideraba una invasión de sus terrenos sin su conocimiento.

El "choque" entre ambos municipios llevó incluso a que el alcalde de Siero pidiera la dimisión del gobierno local de Noreña, pero parece que en la Villa Condal seda por superado este episodio. "Cada alcalde defiende los intereses de sus vecinos, lo que se considera que es mejor para ellos, pero eso no quiere decir que exista rivalidad entre alcaldes", apuntó Amparo Antuña en tono conciliador. De hecho "con Siero siempre ha habido una excelente relación, más allá de la piquilla que algunos mantienen desde antes de que yo naciera", bromeó la regidora, antes de señalar que se siente "muy agradecida" por este convenio que supondrá el fin de los problemas de abastecimiento para muchos vecinos de la zona rural.

El teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, destacó por su parte que el convenio supone "un ejemplo de colaboración entre administraciones pensando en el bien de los vecinos de Noreña".