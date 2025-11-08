Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Amigos de El Berrón organizan un encuentro otoñal con castañas, artesanía y productos de alimentación

La plaza del Ferroviario albergó la cita, con una quincena de puestos de puestos

Uno de los puestos de la feria de El Berrón

Uno de los puestos de la feria de El Berrón / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

El Berrón (Siero)

Productos de artesanía, de joyería, de cuero, de madera, diferentes propuestas gastronómicas, dulces y saladas, miel y numerosos productos derivados, un pintacaras para los más pequeños, varios personajes de cómic y una amplia oferta de artículos para regalo compusieron este sábado un animado mercado otoñal en El Berrón.

La cita, que ya va por su tercera edición, tuvo lugar en la plaza del Ferroviario de la localidad, con una quincena de puestos para animar la jornada y con numeroso público, especialmente a mediodía. La organización corre a cargo de la asociación Amigos de El Berrón, que puso a la venta en su stand castañas asadas como una forma de recaudar fondos para las acciones que desarrollan a lo largo del año.

Entre ellas destacan el galardón al "Berronés del año" en marzo o la feria de los quesos en primavera, citas que se han convertido en imprescindibles en una villa que busca seguir dinamizando la vida vecinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
  2. Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
  3. Locura por Halloween en La Fresneda: 'Esta fiesta es un orgullo, la vivimos con pasión y para nosotros es algo tan importante como las Piraguas
  4. Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
  5. A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
  6. Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía
  7. Desconexión digital en Lugones por 15 metros de cable: “Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables, vivir sin internet es casi como no tener agua o luz”
  8. Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero

Los Amigos de El Berrón organizan un encuentro otoñal con castañas, artesanía y productos de alimentación

Los Amigos de El Berrón organizan un encuentro otoñal con castañas, artesanía y productos de alimentación

Carbayín recuerda a sus mártires 91 años después: este ha sido el homenaje celebrado en el cementerio de Santiago de Arenas

Carbayín recuerda a sus mártires 91 años después: este ha sido el homenaje celebrado en el cementerio de Santiago de Arenas

La lucha contra la violencia tiene rostro femenino en Siero: estas son las actividades previstas para el 25-N en el concejo

La lucha contra la violencia tiene rostro femenino en Siero: estas son las actividades previstas para el 25-N en el concejo

Siero se queda sin gala internacional de la danza tras diez ediciones (pero no es un adiós definitivo)

Orinar

Cáritas recogerá y gestionará a través de su centro de Lugones dos millones de kilos de ropa este año: "La gente cada vez está más concienciada para consumir segunda mano"

Cáritas recogerá y gestionará a través de su centro de Lugones dos millones de kilos de ropa este año: "La gente cada vez está más concienciada para consumir segunda mano"

El Alcalde de Siero pone fecha a la ciudad deportiva de La Belga: "En marzo podría empezarse y el año que viene estaría terminada"

El Alcalde de Siero pone fecha a la ciudad deportiva de La Belga: "En marzo podría empezarse y el año que viene estaría terminada"

El detenido por robar en trasteros de El Berrón, a la cárcel: acumula 24 antecedentes por hechos similares

El detenido por robar en trasteros de El Berrón, a la cárcel: acumula 24 antecedentes por hechos similares
Tracking Pixel Contents