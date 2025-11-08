Los Amigos de El Berrón organizan un encuentro otoñal con castañas, artesanía y productos de alimentación

Productos de artesanía, de joyería, de cuero, de madera, diferentes propuestas gastronómicas, dulces y saladas, miel y numerosos productos derivados, un pintacaras para los más pequeños, varios personajes de cómic y una amplia oferta de artículos para regalo compusieron este sábado un animado mercado otoñal en El Berrón.

La cita, que ya va por su tercera edición, tuvo lugar en la plaza del Ferroviario de la localidad, con una quincena de puestos para animar la jornada y con numeroso público, especialmente a mediodía. La organización corre a cargo de la asociación Amigos de El Berrón, que puso a la venta en su stand castañas asadas como una forma de recaudar fondos para las acciones que desarrollan a lo largo del año.

Entre ellas destacan el galardón al "Berronés del año" en marzo o la feria de los quesos en primavera, citas que se han convertido en imprescindibles en una villa que busca seguir dinamizando la vida vecinal.