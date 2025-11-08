Carbayín recuerda a sus mártires 91 años después: este ha sido el homenaje celebrado en el cementerio de Santiago de Arenas

Hace ahora 91 años, 24 hombres fueron detenidos y encerrados durante días antes de ser asesinados en El Rosellón, en Santiago de Arenas (Carbayín). Un baño de sangre que se produjo al final de la Revolución del 34, y que en la zona aún se recuerda con rabia y dolor. Pero, sobre todo, con la intención de que la memoria de aquellos mártires siga viva año tras año, como legado para construir la paz y la justicia en el futuro.

Los llamados Mártires de Carbayín recibieron en la mañana de este sábado su homenaje anual ante la fosa en la que descansan sus restos, dentro del cementerio parroquial, con numerosas intervenciones desde diferentes ámbitos políticos de izquierdas. Jorge Zapico, responsable de área interna del Partido Comunista de Asturias, destacó cómo "no se trata únicamente de memoria; es también presente y futuro porque debemos tomarlos como ejemplo de víctimas de la represión por luchar por un mundo más justo. El mejor homenaje son la spolíticas que luchan por un mundo mejor para la clase obrera", señaló.

Como él Marta Álvarez, secretaria de Memoria Democrática de la agrupación socialista de Siero, advirtió de que "los derechos y libertades que tenemos, y con los que hemos nacido generaciones como la mía y las que vienen detrás, han costado un precio muy alto", indicó, antes de recordar cómo "fuera y dentro de nuestras fronteras hay dirigentes de la ultraderecha ganando cada vez más elecciones, políticos atacando la cultura, las leyes de memoria y la educación en cuanto llegan al gobierno, el primer paso de cualquier represión". Y finalizó si intervención con un recuerdo a Ángeles Flórez "Maricuela", cuyo hermano Antonio fue uno de los ajusticiados en Carbayín: "como ella nos dijo, respetad, porque no somos como ellos. Pero no dejéis de luchar, porque no les puede dejar pasar".

Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática, subrayó por su parte cómo el acto que lleva décadas celebrándose en Carbayín "es de democracia y de memoria, y sirve para no olvidar la crueldad y los asesinatos, la manera de ajusticiar a la intemprerie de los derechos humanos, desde una forma ilegítima de detención y tortura, privando a las familias de poder dar sepultura a sus seres queridos, cimentando la represión que se estaba fraguando y que tendríamos que soportar más tarde durante más de 40 años". Por ello, llamó a "reparar la memoria y la dignidad" de los fallecidos aquel día.

Benjamín García, Agustín Amil, Melquíades Álvarez, José Meana, Laurentino Meana, Eloy Vallejo, Honorio Vallejo, Faustino Freigedo, Gumersindo Díaz, Tomás Centeno, Manuel Fernández, José María Vega, Cándido Díaz, Alejandro García, Ángel Vallejo, Celso Rodríguez, Ernesto Pérez, Alejandro González, Dimas Yáñez, Antero Valdés, Gerardo Noriega, Antonio Flórez, Ernesto Vázquez, José Montes y Laudelino García fueron ejecutados en mitad de la noche. Pero su recuerdo sigue siempre presente en Carbayín.