Siero se queda sin gala internacional de la danza tras diez ediciones (pero no es un adiós definitivo)

La Gala Internacional de Danza de Siero pone fin a una década de actividad ininterrumpida en la que se convirtió en uno de los eventos más esperados del calendario cultural del concejo. Su organizador , Borja Villa, ha anunciado una pausa temporal del proyecto, que durante estos diez años ha conseguido reunir en un mismo escenario a grandes estrellas de la danza profesional, junto a jóvenes talentos de escuelas asturianas.

"Desde su creación, la Gala ha destacado por su compromiso con la divulgación de la danza, acercando este arte a todos los públicos, apostando por la participación de alumnos y maestros asturianos, propuestas coreográficas diversas y una programación hecha con corazón, con precios accesibles y una cuidada producción", destaca Vila.

"Hasta pronto"

El organizador asegura que el motivo para dejar de organizar la gala "no es la falta de ganas, sino que ha llegado el tiempo de dar un paso al lado". "Ha sido un viaje que me ha marcado profundamente, una responsabilidad que me ha hecho crecer como artista y como persona", afirma. "Siento que es momento de cerrar esta etapa, con gratitud y la puerta abierta al futuro", sostiene.

"Cerrar este ciclo no significa un adiós, sino un hasta pronto. A veces, detenerse también forma parte del camino", destaca el promotor de la gala durante la última década, quien ha querido agradecer el apoyo del público, las escuelas participantes, las instituciones colaboradoras y los artistas invitados que han hecho posible cada edición.

Villa quiso hacer especial mención a la Fundación Municipal de Cultura de Siero y, en especial, a su exdirector Ramón Quirós "por su apoyo incondicional al proyecto en todo este tiempo".

La decisión no supone un adiós definitivo, recalca, puesto que se mantiene viva la posibilidad de retomar la gala en otro momento, "cuando el entorno, las circunstancias y las ganas se alineen de nuevo". "Pero, por ahora, el telón se cierra", confirma el bailarín sierense.