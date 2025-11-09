Los familiares de los fusilados confían en que la fosa de San Miguel de la Barreda (Siero) sea declarada Lugar de la Memoria Democrática: "Es un acto de justicia"

La fosa de San Miguel de La Barreda, en Siero, alberga los restos de 18 fusilados del concejo, de la vecina Noreña y de Oviedo, ajusticiados en 1937 por los falangistas tras ser sacados del Palacio del Rebollín de la Villa Condal en el que estaban detenidos. Desde entonces su lugar de resposo ha sido espacio de peregrinación para sus familiares y para las formaciones que luchan por conservar la memoria de lo sucedido. Y esperan que el año que viene el acto de reconocimiento se celebre ya en un recinto reconocido oficialmente como Lugar de la Memoria Democrática.

Es una reivindicación que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, y "confiamos que en breve se consiga", destacaba este domingo en el homenaje anual a los fallecidos José Ramón Estévez, por parte de los familiares de los ajusticiados. El Ayuntamiento de Siero ya ha dado un primer paso en este sentido aprobando en el Pleno la propuesta de declaración de la fosa común de San Miguel de la Barreda como Lugar de Memoria Democrática de Asturias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2019 del Principado y la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática. Y ahora los familiares esperan que "Noreña haga lo mismo".

Verónica Noval, secretaria de Memoria Histórica la FSA, expresó su compromiso para que "este lugar pueda ser visitado y la gente sepa lo que pasó aquí", porque como señaló Tarik Vázquez, secretario territorial de IU Siero, "hay espacios que hablan por sí mismos, y este es uno de ellos, donde la tierra sigue recordando lo que costó la dignidad", subrayó, antes de enfatizar que el sacrificio de los fusilados "no se perdió entre las hojas de los libros; es una forma de resistencia ante la ultraderecha que se atreve a cuestionar los derechos conquistados".

Asistentes al acto de la fosa de San Miguel de la Barreda en Siero / Luján Palacios

Manuel Riera, secretario general del PSOE de Noreña, ensalzó el "compromiso" de "quienes desde una visión dialogadora, dieron su vida frente al negacionismo", y Marta Silva, portavoz de IU Mocedá Noreña, llamó a "reconocer las heridas, porque la memoria importa; pasar página no es arrancarla, y no se puede permitir que la juventud piense que con Franco se vivía mejor".

Luis Blanco, secretario general del PSOE de Siero, denunció la "involución política tremenda" de nuestros días que "anula el pensamiento", y reclamó "ser capaces de transmitir a las nuevas generaciones la verdadera historia de España". Cerró el acto Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática, quien apostó por "un mensaje positivo", porque "la inmensa mayoría de los jóvenes sí piensan en la memoria y porque hoy en día tenemos leyes que antes no existían para salvaguardarla".