La famosa marca de calzado (con tiendas en toda España) que ahora se pasa a la ropa compitiendo directamente con Zara y Mango: "Mucho diseño, estilo y originalidad"

Hasta hace dos días Ulanka era una tienda dedicada exclusivamente al calzado (y a los complementos). Pero desde el pasado mes de septiembre, Ulanka ya no es Ulanka ni es solo zapatos. Es ULK y vende también ropa. Todo tipo de ropa, tanto de mujer como de hombre. Es la nueva era de la firma valenciana, que tiene tiendas por toda España, a las que ya está llegando su transformación. Mismamente, en Ulanka de Parque Principado ya se puede comprar desde zapatos hasta pantalones, jerséis, abrigos... "Hay mucho diseño, estilo y originalidad", aseguran desde el centro comercial asturiano.

ULK, con precios similares a otras marcas del sector, hace competencia directa a Zara y Mango. Con este proyecto, Ulanka entra en el universo "ready-to-wear", el concepto en el sector de la moda para definir las prendas de ropa para vestir en el día a día.

Desde este septiembre

La colección fue presentada el pasado 19 de septiembre con la apertura de su primera tienda ULK en Valencia y el lanzamiento simultáneo en ulanka.com. Apuesta por una moda que combina diseño y funcionalidad sin caer en las tendencias pasajeras.

El debut de ULK propone camisas oversize, trajes relajados, faldas globo y básicos en algodón orgánico, a los que se suman polos de rayas, jerséis de rombos y chaquetas estructuradas. La paleta cromática se mueve entre los neutros -blanco, beige o gris- y acentos en burdeos, verde o rosa que aportan contraste.

También bolsos

Los maxibolsos de piel, en plena tendencia este otoño, completan una propuesta que busca el equilibrio entre lo práctico y lo aspiracional, con prendas capaces de acompañar desde la jornada laboral hasta cualquier plan para después de la oficina.

Más que una colección, la firma presenta ULK como un universo propio que reivindica el estilo personal como declaración de identidad. Su lema, “No steps back” (Sin pasos atrás), resume una filosofía que apuesta por la autoconciencia, la individualidad y la calma como puntos de partida de la moda contemporánea.