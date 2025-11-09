La promotora de un edificio de Lugones niega ser la responsable de la falta de internet en el bloque
J. A. o.
La promotora del edificio número 3 de la calle Cervantes de Lugones asegura que "no tiene responsabilidad alguna" en la falta de conexión a la red de internet que han denunciado varios vecinos del inmueble, a través de este diario, "habiendo cumplido fielmente sus obligaciones legales en el proceso constructivo".
"Los hechos denunciados por los vecinos no son responsabilidad de la promotora, que actuó en todo momento de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo con sus obligaciones en cuanto a las instalaciones de telecomunicaciones del edificio", subraya la empresa.
Los vecinos se quejan de que está sin conectar la arqueta general de telecomunicaciones de la calle con otra que se sitúa justo delante de sus viviendas, lo que les impide acceder a internet pese a que la distancia es de apenas quince metros de cable. La promotora de la edificación garantiza que no es responsabilidad suya y que ha cumplido sus obligaciones.
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
- Locura por Halloween en La Fresneda: 'Esta fiesta es un orgullo, la vivimos con pasión y para nosotros es algo tan importante como las Piraguas
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
- Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía
- Desconexión digital en Lugones por 15 metros de cable: “Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables, vivir sin internet es casi como no tener agua o luz”
- Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero