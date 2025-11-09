La promotora de un edificio de Lugones niega ser la responsable de la falta de internet en el bloque

La promotora del edificio número 3 de la calle Cervantes de Lugones asegura que "no tiene responsabilidad alguna" en la falta de conexión a la red de internet que han denunciado varios vecinos del inmueble, a través de este diario, "habiendo cumplido fielmente sus obligaciones legales en el proceso constructivo".

"Los hechos denunciados por los vecinos no son responsabilidad de la promotora, que actuó en todo momento de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo con sus obligaciones en cuanto a las instalaciones de telecomunicaciones del edificio", subraya la empresa.

Los vecinos se quejan de que está sin conectar la arqueta general de telecomunicaciones de la calle con otra que se sitúa justo delante de sus viviendas, lo que les impide acceder a internet pese a que la distancia es de apenas quince metros de cable. La promotora de la edificación garantiza que no es responsabilidad suya y que ha cumplido sus obligaciones.