Siero celebra una nueva edición de su Trail: estos han sido los ganadores
La prueba ha contado con tres modalidades y más de 650 corredores inscritos
Siero ha albergado este domingo la tercera edición de su Trail, una prueba organizada por Actitude Eventos en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal de Siero que ha contado con más de 650 corredores inscritos, un récord en participación. La partida y llegada ha sido en el entorno de la Plaza Cubierta de Pola de Siero.
La prueba ha contado con tres modalidades: un recorrido largo de 25 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, que este año incorporó más tramos de bosque autóctono y senderos, coronando el techo de Siero en el Cerro Gavio; una distancia corta de 11,5 kilómetros y 300 metros de desnivel, y una marcha de andarines de 8,5 kilómetros. Además, se ha celebrado la modalidad de relevos, en la que dos participantes completan el recorrido largo por etapas, realizando el cambio en la Loma de Siero.
Entre las novedades de esta edición ha destacado la actividad Crece Trail Siero, una propuesta lúdico-deportiva para los más pequeños, que ha incluido juegos y actividades en la zona alta del recorrido, bajo la supervisión de monitores y familias.
En categoría femenina las primeras clasificadas fueron Meritxhel Nava, Patricia Fernández y Cristina Postigo, mientras que en categoría masculina se impusieron Jonatan Arobes, Andrés González y Alejandro Cortina. En el trail corto las ganadoras fueron Cristina Ardisana, Celia Marín y Marta Reyes, junto con Manu Cembranos, Sergio Garrido y Jorge Rubia.
