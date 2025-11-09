Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación

El Ministerio de Fomento acaba de dar luz verde al proyecto de trazado para el acondicionamiento y mejora integral de la carretera nacional N-634 de la Pola a Argüelles, con un presupuesto estimado en 4,8 millones de euros. Se trata de la iniciativa que el Ayuntamiento de Siero dio por aparcada el pasado mes de septiembre, una vez comprobado que los tiempos de ejecución excederían los autorizados para recibir una subvención de casi cinco millones de euros de fondos europeos para su financiación. El alcalde sierense, el socialista Ángel García, culpó directamente de la demora al gobierno de Noreña por las pegas que habría puesto a las iniciativas, algo que se ha negado de forma tajante desde la villa condal.

El departamento que dirige Óscar Puente, a instancias de la Demarcación de Carreteras en Asturias, ha aprobado el expediente de información pública y el proyecto de trazado para el proyecto de "humanización" de la N-634 entre la Pola y Argüelles, aunque expone una serie de condiciones a introducir en el proyecto definitivo. Así, expone que habrá que tener en cuenta "las medidas necesarias para proteger el paso de los peregrinos durante la duración de las obras", incluyendo "la reposición y el refuerzo de la señalización del Camino de Santiago", así como la definición de aquellos tramos que serán cedidos al ayuntamiento de Siero y al de Noreña. Entre las obligaciones que plantea Transportes figuran también "dar continuidad al carril bici en las glorietas, retranqueando el paso ciclista respecto de la calzada anular para colocarlo junto a los pasos de peatones", y adaptar la actuación, allí donde sea posible, a la guía oficial de recomendaciones para infraestructuras ciclistas.

El objetivo principal de la actuación es transformar ese tramo de la N-634 en una gran vía interurbana de unos seis kilómetros para mejorar la seguridad vial, la movilidad peatonal y ciclista y el entorno urbano. El plan incluye la creación de una senda mixta para peatones y ciclistas, con carril bici incorporado, la instalación de alumbrado público, la limitación de la velocidad y la construcción de una rotonda en el cruce de la avenida de Langreo de El Berrón. Ángel García anunció recientemente sus disposición a que el Ayuntamiento de Siero ejecute en solitario esa nueva glorieta a la vista de la pérdida de la ayuda europea para el proyecto global. n