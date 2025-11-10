El mercado de ganados de Pola de Siero retoma la actividad los jueves, dedicados a la compraventa de terneros de recría

La actividad ha vuelto al mercado de ganados de Pola de Siero, aunque con matices: sólo se celebra el mercado de los jueves, dedicado a los terneros de recría y sólo con animales de Asturias, para garantizar que no lleguen al Principado casos de la Dermatosis Nodular Contagiosa que mantiene paralizada el resto de la actividad, como en el caso de las sesiones de los lunes con operaciones de vacuno en su mayoría mayor y mediano de abasto y vida. La orden es la de mantener cerrado el mercado para este tipo de tratos al menos hasta este martes, día 11, para dar cumplimiento a los 21 días naturales decretados el pasado mes de octubre.

Pero en el caso de los terneros de recría se ha decidido permitir las operaciones para "dar salida al enorme excedente que hay en las cuadras, que no puede ser sostenido por los ganaderos mucho más tiempo", reconocen los operadores. De hecho, las transacciones han continuado produciéndose todos estos días de cuadra a cuadra, dentro de Asturias y extremando las medidas de higiene y desinfección", por lo que abrir el recinto para la celebración del mercado con el ganado más joven "parecía lógico, hay que cubrir la demanda", reflexionan.

El pasado jueves se celebró una sesión con una afluencia "enorme", después de dos semanas de paralización de la actividad en el recinto, con "muchísimos animales, operadores y camiones", que esperan poder repetir este próximo jueves y a la espera de las decisiones que se puedan tomar de cara a este martes, en el que expira el cierre del mercado para el resto de reses.

La Consejería de Medio Rural decidió suspender hasta finales de año todas las ferias, concursos y exhibiciones de todo tipo de ganado para evitar que la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC) entre en la comunidad autónoma.

La medida se anunció el pasado día 21 de octubre después de una reunión con los representantes de las cuatro organizaciones agrarias (URA, COAG, UCA y USAGA) que forman parte del Consejo Agrario del Principado. Las cuatro dieron el visto bueno a las medidas planteadas por la Directora de Ganadería, Rocío Huerta. Aunque no se ha detectado ningún caso de esta enfermedad en Asturias, existe una importante preocupación y la voluntad de blindarse ante la entrada de animales de fuera que sí pudieran tener dermatosis.

Los operadores confían en que se pueda mantener el nivel de actividad en lo referido a los terneros de recría, de manera que los ganaderos puedan seguir vendiendo y el sector no se paralice indefinidamente. "Es importante mantener a raya la enfemedad, pero los animales tienen que tener salida y las operaciones se seguirán haciendo, mejor si es en el mercado con un mayor control", sostienen.