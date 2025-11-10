Siero conciencia sobre el uso del contenedor marrón: estos son los puntos informativos disponibles

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, presentaron, este mediodía, la segunda fase de la campaña de información, difusión y sensibilización de la recogida separada de los biorresiduos puesta en marcha por el Ayuntamiento de Siero bajo el lema “Para un Siero verde, usa el marrón correctamente”.

La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar el uso del contenedor marrón entre los vecinos y vecinas del concejo y avanzar hacia los objetivos de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece para 2035 un mínimo del 50% de residuos municipales recogidos separadamente.

En el marco de esta segunda fase se pondrá en marcha un nuevo reparto de cubos domésticos y bolsas compostables para facilitar la separación de los biorresiduos en los hogares. La iniciativa tendrá lugar del 17 al 28 de noviembre, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Se instalarán stands en los mercados semanales de La Pola, El Berrón y Lugones, así como puntos informativos en Colloto y La Fresneda. El personal técnico ofrecerá información práctica sobre el uso del contenedor marrón, resolverá dudas de la ciudadanía y repartirá los materiales.

Esta segunda fase da continuidad a la campaña iniciada en 2024, incluyendo publicidad en medios de comunicación regionales y locales, materiales gráficos (carteles, roll ups y 36.000 flyers buzoneados), y acciones formativas en centros educativos y mercadillos semanales.

La edil destacó que “subimos en población, pero los datos de generación deresiduos no aumentan, eso quiere decir que los vecinos y vecinas lo están haciendo bien y reciclan cada vez más. En este sentido, donde mayor margen de mejora tenemos es en el reciclaje de fracción resto, de ahí que insistamos tanto en estas campaña”.

Implantación del contenedor marrón

El contenedor marrón, destinado a los biorresiduos, se implantó en 2021, con la colocación de 157 cubos en Pola de Siero, Lugones, La Fresneda, El Berrón y Colloto. A principios de 2024 se instalaron cubre-contenedores para reducir el porcentaje de residuos impropios.

Los residuos domésticos que pueden depositarse en el contenedor marrón son: restos de alimentos (cocinados o no), cáscaras, servilletas usadas, posos de café, infusiones y pequeños restos vegetales.

La iniciativa forma parte del proyecto de mejora de la recogida separada de biorresiduos, que cuenta con un presupuesto total de 476.003,81 euros, de los cuales 354.042,42 euros proceden de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.