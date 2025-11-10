Sube el número de familias de Siero con menores a cargo que podrán optar a ayudas municipales: este año llegarán a 160

Las familias de Siero en dificultades económicas con menores a cargo podrán solicitar a partir de este martes las ayudas municipales que ofrece el Ayuntamiento, tras su publicación en el BOPA. El importe destinado a estas ayudas asciende 112.000 euros y con ellas se pretende llegar a un total de 160 familias, casi una veintena más que el año pasado.

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, explica que la concesión de estas ayudas económicas directas a familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo tienen por finalidad procurar que las necesidades básicas del menor estén cubiertas, "cuando la causa determinante del riesgo para su desarrollo integral proceda de situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos". La cuantía de estas ayudas es de 112.000 euros y están cofinanciadas por el Principado de Asturias. Con ellas, cada familia percibirá 700 euros y las solicitudes se podrán presentar desde el 11 hasta el 24 de noviembre, ambos inclusive.

Además, Fernández recordó que para concurrir a estas ayudas los integrantes de las familias deben estar empadronados en Siero desde hace, al menos, un año desde que se presenta la solicitud, a excepción de personas refugiadas cuya primera residencia haya sido en el municipio, emigrantes retornados y que su primera residencia sea en el concejo, familias víctimas de violencia de género que residan en Siero o que cuenten con expediente de protección de intervención técnica de apoyo a la familia.

Las ayudas están dirigidas a las familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo, siempre que exista una convivencia efectiva y los progenitores no hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad, en las que adultos responsables de los menores ostenten la guarda y custodia de los mismos, total o compartida y que no superen el límite económico de ingresos establecidos a partir de la tasa de umbral de riesgo de pobreza a la que se le aplica un coeficiente en función de los miembros de la unidad familiar.

La concejala recuerda que el año pasado se concedieron 144 ayudas, alcanzando el cien por cien de las solicitudes que cumplían los requisitos de la convocatoria. Este año, el presupuesto permite conceder hasta 160 ayudas, siempre y cuando las familias solicitantes, cumplan los requisitos establecidos. Las bases se pueden consultar a través de la web municipal.