Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sube el número de familias de Siero con menores a cargo que podrán optar a ayudas municipales: este año llegarán a 160

Cada unidad familiar percibirá 700 euros para procurar que las necesidades básicas de los niños estén cubiertas

María José Fernández, a la izquierda, junto a la técnica María Nachón

María José Fernández, a la izquierda, junto a la técnica María Nachón / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Las familias de Siero en dificultades económicas con menores a cargo podrán solicitar a partir de este martes las ayudas municipales que ofrece el Ayuntamiento, tras su publicación en el BOPA. El importe destinado a estas ayudas asciende 112.000 euros y con ellas se pretende llegar a un total de 160 familias, casi una veintena más que el año pasado.

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, explica que la concesión de estas ayudas económicas directas a familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo tienen por finalidad procurar que las necesidades básicas del menor estén cubiertas, "cuando la causa determinante del riesgo para su desarrollo integral proceda de situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos". La cuantía de estas ayudas es de 112.000 euros y están cofinanciadas por el Principado de Asturias. Con ellas, cada familia percibirá 700 euros y las solicitudes se podrán presentar desde el 11 hasta el 24 de noviembre, ambos inclusive.

Además, Fernández recordó que para concurrir a estas ayudas los integrantes de las familias deben estar empadronados en Siero desde hace, al menos, un año desde que se presenta la solicitud, a excepción de personas refugiadas cuya primera residencia haya sido en el municipio, emigrantes retornados y que su primera residencia sea en el concejo, familias víctimas de violencia de género que residan en Siero o que cuenten con expediente de protección de intervención técnica de apoyo a la familia.

Las ayudas están dirigidas a las familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo, siempre que exista una convivencia efectiva y los progenitores no hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad, en las que adultos responsables de los menores ostenten la guarda y custodia de los mismos, total o compartida y que no superen el límite económico de ingresos establecidos a partir de la tasa de umbral de riesgo de pobreza a la que se le aplica un coeficiente en función de los miembros de la unidad familiar.

La concejala recuerda que el año pasado se concedieron 144 ayudas, alcanzando el cien por cien de las solicitudes que cumplían los requisitos de la convocatoria. Este año, el presupuesto permite conceder hasta 160 ayudas, siempre y cuando las familias solicitantes, cumplan los requisitos establecidos. Las bases se pueden consultar a través de la web municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
  2. A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
  3. Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
  4. Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
  5. Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía
  6. Desconexión digital en Lugones por 15 metros de cable: “Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables, vivir sin internet es casi como no tener agua o luz”
  7. Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
  8. Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"

Sube el número de familias de Siero con menores a cargo que podrán optar a ayudas municipales: este año llegarán a 160

Sube el número de familias de Siero con menores a cargo que podrán optar a ayudas municipales: este año llegarán a 160

Valdesoto, patrimonio ejemplar: José Manuel Rodríguez Hevia recopila palacios, casonas y capillas de la parroquia sierense

Valdesoto, patrimonio ejemplar: José Manuel Rodríguez Hevia recopila palacios, casonas y capillas de la parroquia sierense

El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría

El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría

Siero celebra una nueva edición de su Trail: estos han sido los ganadores

Siero celebra una nueva edición de su Trail: estos han sido los ganadores

Los familiares de los fusilados confían en que la fosa de San Miguel de la Barreda (Siero) sea declarada Lugar de la Memoria Democrática: "Es un acto de justicia"

Los familiares de los fusilados confían en que la fosa de San Miguel de la Barreda (Siero) sea declarada Lugar de la Memoria Democrática: "Es un acto de justicia"

Nada justifica que los asturianos paguen más impuestos que nadie

Nada justifica que los asturianos paguen más impuestos que nadie

Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación

La famosa marca de calzado (con tiendas en toda España) que ahora se pasa a la ropa compitiendo directamente con Zara y Mango: "Mucho diseño, estilo y originalidad"

La famosa marca de calzado (con tiendas en toda España) que ahora se pasa a la ropa compitiendo directamente con Zara y Mango: "Mucho diseño, estilo y originalidad"
Tracking Pixel Contents