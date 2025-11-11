Licor de guinda casero de campeonato en Pola de Siero: “Queremos reivindicar esta tradición, que haya relevo generacional que coja el testigo”
El chef Borja Alcázar impulsa en su local un concurso de esta elaboración, que contará con unos 40 inscritos
Un campeonato de licor de guinda casero, con participantes de toda Asturias, y en torno a 40 inscritos, se celebrará el próximo 13 de noviembre en Pola de Siero, en el Restaurante Abrelatas, en una fiesta que desde las 16.00 horas y en adelante contará con pruebas de las elaboraciones por parte de un jurado, un showcooking con David Montes, un concierto de Carlos Velasco y Chino El Indio y hasta una subasta de la guinda ganadora.
La idea le surgió a Borja Alcázar al ver que esa elaboración de licor de guinda era una tradición que estaba desapareciendo. “Siempre consideré que la guinda era el licor nacional asturiano”, comenta, antes de añadir. “Hace 40 años era raro llegar a una casa y que no te sacasen el licor de guinda. La guinda era una seña de identidad y era el motivo también de visitar uno u otro bar. Con las limitaciones legales del alcohol se empezó a dejar de elaborar”, prosigue el chef.
Este concurso tiene también la intención de conectar con los jóvenes. “Con las nuevas tecnologías y las redes sociales ahora ya solo necesitamos estar acompañados de un móvil y no de una botella de guinda y unos vasos alrededor de la mesa de la cocina de cualquier casa de pueblo”, comenta Alcázar. “Queremos reivindicar esa tradición y que no se pierda ni se olvide algo tan nuestro como el licor de guinda. Queremos que las nuevas generaciones cojan ese testigo y creemos que esta es una forma de fomentarlo”, asevera.
En torno a 40 participantes son los que están inscritos, y hay elaboradores de toda Asturias. Principalmente son del área central, aunque alguno llegará desde el oriente y hasta del occidente, concretamente de Tineo. Lo que sí han limitado en este primer concurso es la esencia artesanal y casera, de ahí que solo se permitiese presentarse participantes a nivel particular y ninguno profesional.
