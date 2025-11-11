El Principado inicia los trámites para el gran proyecto que evitará las inundaciones del Nora en Colloto: estas son las primeras actuaciones

El gobierno del Principado da los primeros pasos para mejorar la senda del Nora en el entorno del puente romano de Colloto, en Siero. Los once propietarios afectados por las expropiaciones para llevar a cabo este proyecto ya han sido citados en el Ayuntamiento de Siero para comenzar con el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio de urgencia tramitado con motivo del plan, y de hecho ya se trabaja también la que supone una fase previa de esas obras: la creación de un campo de hierba sintética, en el lugar del actual de tierra, uno de los pocos que quedaban en Asturias.

El nuevo campo forma parte del proyecto de mejora de la inundabilidad en el entorno de la senda fluvial del puente romano de Colloto (Siero), financiado por fondos procedentes del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, con un plazo de ejecución de seis meses.

Este proyecto es una iniciativa de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado de Asturias y el presupuesto total asciende a 1.812.711,59 euros para la creación de una nueva senda fluvial en la margen derecha del río Nora, diseñada para mejorar la conectividad peatonal y la integración paisajística del entorno. Esta intervención se complementa con la construcción del nuevo campo de fútbol de césped artificial, que reutiliza el emplazamiento del actual campo de arena. Además, se contempla la reparación del colector interceptor Nora en el ámbito del proyecto, en base a las deficiencias detectadas durante la revisión del tramo objeto de estudio".

De ese presupuesto, cerca de la mitad (más de 700.000 euros) van destinados al campo de fútbol, debido a las obras que se realizarán para adaptarlo a su proximidad al río Nora. Será un campo con unas medidas de 95x60 metros y dos metros de ancho en banda y fondos, con una acera perimetral de 2,30 metros.

Contará con un drenaje especial y, como proyecto piloto, se instalará una franja de paneles de lana de roca con el objetivo de retener de forma rápida el agua y facilitar su posterior infiltración en el terreno. La lana de roca, gracias a su elevada capacidad de absorción, actúa como un eficaz amortiguador hídrico, permitiendo almacenar temporalmente el agua y liberarla de manera progresiva.

Del mismo modo se actuará en la renaturalización del río Nora con el fin de mejorar la inundabilidad en la zona. Se plantea dotar al entorno de un uso lúdico compatible con las avenidas de agua con un parque inundable, una senda fluvial elevada, y una mota de protección para inundaciones. Para ello será necesario el retranqueo de la actual senda fluvial, gracias a las expropiaciones que ahora se ponen en marcha.