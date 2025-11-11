Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Repaso a la senda del Nora: finaliza la obra de reposición de vallas y hundimientos en varios tramos del popular itinerario de Siero

Las actuaciones se han desarrollado en varios puntos, entre ellos Lugones y la Pola

Por la izquierda, los concejales Alejandro Villa y Javier Rodríguez, con el técnico municipal José Antonio Martínez, en uno de los tramos de la senda.

Paula Tamargo

Pola de Siero

En estos últimos cuatro meses se han llevado a cabo obras de reparación de varios desperfectos en la senda del río Nora. El Ayuntamiento de Siero ha destinado 100.000 euros a la reposición de tramos de vallas y al arreglo de hundimientos en varios puntos de Colloto, Granda, Lugones y la Pola en este itinerario muy frecuentado por los vecinos.

En concreto, se ha reparado un tramo de senda de 25 metros de longitud a su paso por Colloto y en esta zona se ha construido un muro de carriles hincados y traviesas, se ha reconstruido el firme de la senda y del talud contra el río y se ha repuesto la valla de madera. Entre otras actuaciones también se ha retirado un bloque de mampostería caído del Antiguo Molín de la Pola y se ha hormigonado del espacio que ha dejado en la estructura y se han repuesto 64 tramos de valla de madera de protección en la senda de La Cebera a su llegada al núcleo de El Cueto.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este martes la finalización de los trabajos.

Rodríguez destacó que “estas actuaciones se suman a otras mejoras que por parte del Ayuntamiento se están haciendo en la propia senda y cauce del río Nora, bien por el convenio que tenemos con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en limpieza de ríos o también con recursos municipales que hemos realizado". "Se trata de un punto muy utilizado por los vecinos y pretendemos mejorarla y preservarla", añadió.

