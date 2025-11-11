Repaso a la senda del Nora: finaliza la obra de reposición de vallas y hundimientos en varios tramos del popular itinerario de Siero
Las actuaciones se han desarrollado en varios puntos, entre ellos Lugones y la Pola
En estos últimos cuatro meses se han llevado a cabo obras de reparación de varios desperfectos en la senda del río Nora. El Ayuntamiento de Siero ha destinado 100.000 euros a la reposición de tramos de vallas y al arreglo de hundimientos en varios puntos de Colloto, Granda, Lugones y la Pola en este itinerario muy frecuentado por los vecinos.
En concreto, se ha reparado un tramo de senda de 25 metros de longitud a su paso por Colloto y en esta zona se ha construido un muro de carriles hincados y traviesas, se ha reconstruido el firme de la senda y del talud contra el río y se ha repuesto la valla de madera. Entre otras actuaciones también se ha retirado un bloque de mampostería caído del Antiguo Molín de la Pola y se ha hormigonado del espacio que ha dejado en la estructura y se han repuesto 64 tramos de valla de madera de protección en la senda de La Cebera a su llegada al núcleo de El Cueto.
El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este martes la finalización de los trabajos.
Rodríguez destacó que “estas actuaciones se suman a otras mejoras que por parte del Ayuntamiento se están haciendo en la propia senda y cauce del río Nora, bien por el convenio que tenemos con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en limpieza de ríos o también con recursos municipales que hemos realizado". "Se trata de un punto muy utilizado por los vecinos y pretendemos mejorarla y preservarla", añadió.
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
- Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
- El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
- Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
- Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación