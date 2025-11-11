La suspensión del mercado de ganados de Siero se prorroga hasta el 1 de diciembre para evitar la propagación de la dermatosis nodular
El espacio sí seguirá abierto como punto de carga y venta de terneros asturianos menores de un año y de ganado equino
La suspensión del mercado nacional de ganado de Pola de Siero se prolonga hasta el 1 de diciembre. Así lo ha anunciado la consejería de Medio Rural y Política Agraria, tras haberse publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la medida, que se toma para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).
El Principado avanza que Medio Rural mantendrá abierto este espacio de la Pola como punto de carga y venta de terneros asturianos menores de un año y de ganado equino. Los transportes que lleguen desde otras comunidades deberán acceder al recinto vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.
Autorización para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo
Siguen vigentes las medidas que se aplican desde el 21 de octubre y que incluyen la suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos en la comunidad hasta finales de año. Además, el Gobierno de Asturias mantiene la exigencia de autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo como Italia, Francia o Cataluña. En estos casos, será necesario notificar el traslado con 30 días de antelación y recibir la validación de los servicios veterinarios oficiales.
"Estas medidas se prolongan para minimizar el riesgo y evitar la entrada de reses de otros puntos del país sin paralizar la actividad económica del sector, al permitir la venta de terneros criados en Asturias", destaca la Administración autonómica.
Servicios veterinarios oficiales presentes en el recinto
Asimismo, los servicios veterinarios oficiales estarán presentes en Siero para supervisar la carga de animales este jueves 13, principalmente para inspeccionar el movimiento de terneros mamones, con recepción de animales también el día anterior, y el lunes día 17, para vigilar la carga de terneros pasteros. El jueves día 20 estarán para agrupar exclusivamente ganado equino. El resto de días habilitados hasta finales de mes se determinará más adelante, en función de las necesidades del sector, precisa Medio Rural.
El Principado incide en que la medida "refuerza su compromiso con la sanidad animal, la bioseguridad y la sostenibilidad de la actividad ganadera, al proteger tanto las explotaciones y el sector agroalimentario como a las personas consumidoras". Y en la necesidad de cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias, es decir, limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar inmediatamente a la Administración autonómica cualquier sospecha de la enfermedad.
La dermatosis nodular contagiosa es una patología vírica que afecta a los bovinos. Se manifiesta con fiebre, nódulos en la piel, mucosas y órganos internos; inflamación de los ganglios linfáticos y edema cutáneo. En casos graves puede provocar la muerte del animal. Originalmente limitada al África Subsahariana, en las últimas décadas se ha expandido hacia el norte de África, Oriente Medio y Europa a través de vectores y favorecida por el movimiento de animales.
