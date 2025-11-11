Torneo de pádel con más de 200 jugadores en Siero: así serán los tres días de competición en las instalaciones de Meres
El evento, presentado en el Ayuntamiento, se desarrollará durante el 21, 22 y 23 de noviembre
Más de 200 jugadores en el Torneo Even Pádel "Transportes Kike". Es la previsión de participación que se espera en este evento, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre en las instalaciones de Futsa Meres. La cita la presentaron este martes en el Ayuntamiento de Siero el concejal de Deportes, Jesús Abad, y Salvador López y Nacho Torres, de la de la Escuela de pádel Nacho Torres.
Se competirá en las categorías de primera única, segunda y tercera, tanto femenina como masculina, Mixto B y C. Para los campeones y subcampeones de cada categoría habrá grandes premios, se indicó desde la organización.
Además de los deportistas, también se cuenta con que haya una notable afluencia de público durante los tres días que durará la competición de pádel. Las inscripciones se realizan a través de la web y app de Even Padel, detalló el concejal de Deportes sierense.
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
- Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
- El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
- Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
- Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación