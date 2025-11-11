Torneo de pádel con más de 200 jugadores en Siero: así serán los tres días de competición en las instalaciones de Meres

Más de 200 jugadores en el Torneo Even Pádel "Transportes Kike". Es la previsión de participación que se espera en este evento, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre en las instalaciones de Futsa Meres. La cita la presentaron este martes en el Ayuntamiento de Siero el concejal de Deportes, Jesús Abad, y Salvador López y Nacho Torres, de la de la Escuela de pádel Nacho Torres.

Se competirá en las categorías de primera única, segunda y tercera, tanto femenina como masculina, Mixto B y C. Para los campeones y subcampeones de cada categoría habrá grandes premios, se indicó desde la organización.

Además de los deportistas, también se cuenta con que haya una notable afluencia de público durante los tres días que durará la competición de pádel. Las inscripciones se realizan a través de la web y app de Even Padel, detalló el concejal de Deportes sierense.