El arte como herramienta de igualdad: escolares de Lugones rinden homenaje a Maruja Mallo

Maruja Mallo fue una pintora surrealista gallega, nacida en Vivero en 1902 y fallecida en 1995, miembro de la Generación del 27 y relacionada sentimentalmente con Rafael Alberti. Su figura se ha ido difuminando con el paso de los años, pero el colectivo "Cuéntame un cuadro" ha querido traer su legado de nuevo al presente para "generar referentes entre los niños de mujeres artistas, no sólo por ser mujeres o por ser cercanas; sino porque son grandes creadoras que en la historia del arte tradicional se han ido quedando un poco apartadas".

De ahí que los escolares de Infantil del colegio Santa Bárbara de Lugones hayan dedicado la mañana de este miércoles a adentrarse en el arte con una perspectiva de igualdad, de la mano de Navia de la Torre, integrantes de "Cuéntame un cuadro" y encargada de guiarlos en un proceso creativo para dar forma a sus propias obras.

Además de conocer la figura de Mallo y sus pinturas más afamadas, los niños tuvieron la oportunidad de recrear una de las más conocidas: "El racimo de uvas", de 1944. Para ello utilizaron diferentes técnicas y materiales, en un collage con pintura, papel y dibujo, e incluso con un corcho como elemento creativo. "El arte es la mejor herramienta posible para educar en cualquier temática", sostiene Navia de la Torre, que además también ha puesto en marcha un taller para niños más pequeños con máscaras que cada uno pintó libremente para darle su propio toque emocional.

Los niños, en pleno proceso creativo / Luján Palacios

El taller forma parte de las actividades organizadas desde el ámbito municipal por el 25-N, el Día Internacional para la eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, con un total de 13 citas en diferentes centros educativos del concejo. La iniciativa de "Cuéntame un cuadro" se propuso desde el colegio Santa Bárbara, convencidos de que la igualdad y la perspectiva de género se pueden adquirir más fácilmente en edades tan tempranas a través del arte y la creación.

El director del centro, Pablo Sánchez, destaca cómo desde sus aulas se fomenta el trabajo en igualdad desde hace años, y fruto de su constante investigación sobre el mejor modo para conseguirlo ha surgido la colaboración con "Cuéntame un cuadro". "La concejalía de Educación tuvo en cuenta nuestra propuesta y hoy vemos el fruto de la propuesta, estamos muy satisfechos", recuerda el responsable de un colegio en el que los más pequeños saben ahora que las mujeres pintan mucho, y muy bien.