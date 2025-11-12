Las castañas unen en Lugones: Cruz Roja celebra un magüestu intergeneracional para compartir experiencias

El otoño es tiempo de magüestos y encuentros, y en Cruz Roja, además, se busca que sea también un excusa para juntarse y compartir experiencias sin importar la edad que se tenga. Este miércoles han celebrado una fiesta intergeneracional al aire libre en Lugones para degustar castañas y pasar un buen rato entre historias de mayores y niños, unidos en un festejo en el que participaron 18 personas mayores y 28 menores del proyecto de promoción del éxito escolar.

Todos ellos se llevaron un paquete de castañas recién hechas y una bebida para una degustación en los jardines de la sede de la casa en Lugones, y entre todos tejieron una sesión entrañable, con alguna que otra anécdota de antes y el aprendizaje de que antes había muchas otras formas de divertirse más allá de las pantallas.

Cruz Roja continúa así avanzando en su trabajo para combatir el edadismo y favorecer el intercambio generacional, con los jóvenes como motor de cambio para una sociedad más justa e integradora.