Comienzan los trabajos para dotar al Colloto de un campo sintético: "es un hito para el equipo", señala su presidente
La intervención forma parte de las actuaciones de mejora de la senda del Nora en la zona próxima al puente romano
El Colloto era hasta ahora uno de los pocos equipos de Asturias que conservaba un campo de arena para los entrenamientos de sus equipos. Una anomalía que está ya en vías de subsanación tras varios años de demandas y peticiones al Ayuntamiento de Siero, y que además se vincula a un proyecto mayor, el de la mejora de la inundabilidad del río Nora a su paso por esta zona del concejo.
Las máquinas ya han comenzado a trabajar en los campos del Nora para preparar el terreno para la entrada de los camiones, con la previsión de que en unos tres meses esté disponible el nuevo campo de hierba sintética de El Nora, la primera fase de este proyecto global, que tiene un coste total de 1,8 millones financiado por fondos procedentes del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Se trata de "un hito" para el equipo, como señala su presidente Toño Martínez. Desde que se hicieran cargo de la directiva del equipo (esta es su segunda temporada) la petición de un campo de hierba sintética para entrenar ha sido una constante. "En las reuniones que mantuvimos con el Ayutamiento desde entonces, y ya antes, siempre planteamos al alcalde esta necesidad, porque somos los únicos de Siero que no contamos con este equipamiento", señala Martínez.
Con el inicio de los trabajos los jugadores podrán disponer de un terreno con mejores prestaciones para los entrenamientos, que además no se verá afectado como hasta ahora por las avenidas del río en momentos de crecida. "Era fundamental contar con este campo", recalca el presidente de un equipo que aglutina a unos 200 jugadores entre pista y campo. El Colloto cuenta con un equipo en Segunda Asturfútbol, otro el tercera, dos equipos en segunda y tercera juvenil, otro en tercera cadete, en tercera infantil y dos de alevines en tercera, además de los equipos en pista de las categorías benjamín, prebenjamín y mini.
Mientras duren las obras los entrenamientos se seguirán haciendo en los dos campos de hierba restantes dentro de las dotacioneso deportivas del Colloto. "Nos iremos arreglando así, no habrá mucho problema", resuelve el presidente, encantado con el inicio de unos trabajos que se habían demorado mucho en el tiempo y "muy agradecido por las gestiones que ha hecho el alcalde de Siero en este caso".
El nuevo campo tendrá unas medidas de 95x60 metros y dos metros de ancho en banda y fondos, con una acera perimetral de 2,30 metros. Contará con un drenaje especial y, como proyecto piloto, se instalará una franja de paneles de lana de roca con el objetivo de retener de forma rápida el agua y facilitar su posterior infiltración en el terreno, mejorando el drenaje del terreno.
De forma paralela se ejecutará la mejora de la senda en la margen derecha del río Nora, para prevenir las inundaciones alejando el trazado del cauce y con zonas de protección ante las crecidas periódicas de caudal, además de acondicionar un parque inundable.
