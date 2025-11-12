Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los efectos del viento en Siero: un árbol caído dificulta el paso en Muncó

Asturias se encuentra en alerta naranja por el vendaval

El árbol, sobre la calzada en el alto de Muncó

El árbol, sobre la calzada en el alto de Muncó

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Las fuertes rachas de viento la zona centro de Asturias han ocasionado algunos problemas en el concejo de Siero. El vendaval ha ocasionado la caída de un árbol en el alto de Muncó este mediodía que dificultaba el paso de los vehículos, ocupando un carril.

Los conductores han debido extremar las precauciones en este punto, a la espera de la retirada total de las ramas caídas en la calzada. Parte del árbol ya había sido apartado para dejar pasar el tráfico, pero sólo por una parte de la calzada.

Los servicios de Emergencias asturianos vuelven a poner en alerta a todos los asturianos por los fuertes vientos que se vienen como consecuencia de la borrasca "Claudia"Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén rachas de viento de hasta 110 kilómetros de hora, como pasó la semana pasada. La región ya estuvo el martes en aviso amarillo en la Cordillera y los Picos de Europa, pero el temporal se recrudecerá aún más. Así, para hoy miércoles la Aemet ha activado la alerta naranja de 06.00 a 17.59 horas por vendaval, que repetirá el jueves. Ante ello, el 112 ha pedido a la población precaución.

El jueves, la Cordillera y los Picos volverán a estar en alerta naranja, de 08.00 a 23.59 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
  2. Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
  3. Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
  4. Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
  5. El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
  6. Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
  7. Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación
  8. Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación

Los efectos del viento en Siero: un árbol caído dificulta el paso en Muncó

Los efectos del viento en Siero: un árbol caído dificulta el paso en Muncó

El arte como herramienta de igualdad: escolares de Lugones rinden homenaje a Maruja Mallo

El arte como herramienta de igualdad: escolares de Lugones rinden homenaje a Maruja Mallo

Comienzan los trabajos para dotar al Colloto de un campo sintético: "Es un hito para el equipo", señala su presidente

Comienzan los trabajos para dotar al Colloto de un campo sintético: "Es un hito para el equipo", señala su presidente

Cepi da forma a La Belga: "Con esta nueva ciudad deportiva, el Real Oviedo sí que será un club de Primera División"

Pañeda, pendiente del tiempo para su muestra micológica del domingo en las escuelas de la localidad de Siero: "Puede pasar de todo"

Repaso a la senda del Nora: finaliza la obra de reposición de vallas y hundimientos en varios tramos del popular itinerario de Siero

Repaso a la senda del Nora: finaliza la obra de reposición de vallas y hundimientos en varios tramos del popular itinerario de Siero

Torneo de pádel con más de 200 jugadores en Siero: así serán los tres días de competición en las instalaciones de Meres

Torneo de pádel con más de 200 jugadores en Siero: así serán los tres días de competición en las instalaciones de Meres

Licor de guinda casero de campeonato en Pola de Siero: “Queremos reivindicar esta tradición, que haya relevo generacional que coja el testigo”

Licor de guinda casero de campeonato en Pola de Siero: “Queremos reivindicar esta tradición, que haya relevo generacional que coja el testigo”
Tracking Pixel Contents