Los efectos del viento en Siero: un árbol caído dificulta el paso en Muncó

Las fuertes rachas de viento la zona centro de Asturias han ocasionado algunos problemas en el concejo de Siero. El vendaval ha ocasionado la caída de un árbol en el alto de Muncó este mediodía que dificultaba el paso de los vehículos, ocupando un carril.

Los conductores han debido extremar las precauciones en este punto, a la espera de la retirada total de las ramas caídas en la calzada. Parte del árbol ya había sido apartado para dejar pasar el tráfico, pero sólo por una parte de la calzada.

Los servicios de Emergencias asturianos vuelven a poner en alerta a todos los asturianos por los fuertes vientos que se vienen como consecuencia de la borrasca "Claudia". Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén rachas de viento de hasta 110 kilómetros de hora, como pasó la semana pasada. La región ya estuvo el martes en aviso amarillo en la Cordillera y los Picos de Europa, pero el temporal se recrudecerá aún más. Así, para hoy miércoles la Aemet ha activado la alerta naranja de 06.00 a 17.59 horas por vendaval, que repetirá el jueves. Ante ello, el 112 ha pedido a la población precaución.

El jueves, la Cordillera y los Picos volverán a estar en alerta naranja, de 08.00 a 23.59 horas.