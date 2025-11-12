Los efectos del viento en Siero: un árbol caído dificulta el paso en Muncó
Asturias se encuentra en alerta naranja por el vendaval
Las fuertes rachas de viento la zona centro de Asturias han ocasionado algunos problemas en el concejo de Siero. El vendaval ha ocasionado la caída de un árbol en el alto de Muncó este mediodía que dificultaba el paso de los vehículos, ocupando un carril.
Los conductores han debido extremar las precauciones en este punto, a la espera de la retirada total de las ramas caídas en la calzada. Parte del árbol ya había sido apartado para dejar pasar el tráfico, pero sólo por una parte de la calzada.
Los servicios de Emergencias asturianos vuelven a poner en alerta a todos los asturianos por los fuertes vientos que se vienen como consecuencia de la borrasca "Claudia". Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén rachas de viento de hasta 110 kilómetros de hora, como pasó la semana pasada. La región ya estuvo el martes en aviso amarillo en la Cordillera y los Picos de Europa, pero el temporal se recrudecerá aún más. Así, para hoy miércoles la Aemet ha activado la alerta naranja de 06.00 a 17.59 horas por vendaval, que repetirá el jueves. Ante ello, el 112 ha pedido a la población precaución.
El jueves, la Cordillera y los Picos volverán a estar en alerta naranja, de 08.00 a 23.59 horas.
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
- El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
- Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
- Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación