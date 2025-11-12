El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e "ideal para familias" y más barato que un piso

Encontrar la casa de nuestros sueños es posible. El portal inmobiliario tucasa.com nos ayuda en esta tardea, que suele ser un suplicio para muchos y un quebradero de cabeza para otros al no conseguir ajustar el presupuesto.

Y es que buscar el hogar ideal implica saber qué zona queremos, qué buscamos, su tamaño y, (quizá lo más importante) su precio. Por ello, el mencionado portal nos muestra un auténtico chollo en una de las urbanizaciones más famosas de todo el Principado, La Fresneda, ubicada en Siero entre Oviedo y Gijón.

Te hablamos de un adosado con 105 metros cuadrados ideal para familias con 1-2 hijos. Situado en la prestigiosa urbanización La Fresneda, este chalet adosado de 105 m², construido en 1994 y en excelente estado, es la opción ideal para quienes buscan calidad de vida, comodidad y proximidad a todos los servicios. La Fresneda es conocida por su entorno tranquilo, excelente comunicación con Oviedo y Gijón, y la amplia oferta de servicios y zonas verdes.

Esta vivienda está distribuida en una planta principal con salón-comedor amplio con salida a una terraza cerrada y al jardín, orientados al suroeste, perfectos para disfrutar de luz natural y tranquilidad. Cocina amueblada con entrada directa al garaje, equipado con portón mecanizado, y una práctica zona de lavandería. Despensa amplia, ideal para almacenamiento adicional. Aseo en planta baja, cómodo y funcional.

En la primera planta encontramos tres dormitorios dobles, dos de ellos con armarios empotrados, que ofrecen amplitud y capacidad de almacenamiento. Cuarto de baño completo con bañera y ventana, lo que garantiza luz y ventilación natural.

Y eso no es todo. Esta casta cuenta con orientación suroeste, que aporta luminosidad y calidez a los espacios; garaje con acceso directo desde la vivienda, ofreciendo comodidad y practicidad y espacios exteriores ideales para disfrutar del aire libre en familia o con amigos.

Este chalet está ubicado en una de las urbanizaciones más exclusivas de Asturias, con todos los servicios esenciales: colegios, supermercados, farmacias, bancos, y restaurantes a pocos pasos. También cuenta con un Club de Campo con instalaciones deportivas y de ocio, zonas verdes y parques infantiles y una excelente comunicación con Oviedo (a menos de 10 minutos) y Gijón, gracias al fácil acceso a la autopista.

Este chalet en el que formar tu nuevo hogar puede ser tuyo por 270.000 euros.