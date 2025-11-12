Pañeda, pendiente del tiempo para su muestra micológica del domingo en las escuelas de la localidad de Siero: "Puede pasar de todo"

Con previsión de viento y lluvia, los expertos no prevén que la exposición de setas y hongos de Pañeda de este próximo domingo sea la más concurrida de los últimos años, aunque "habrá que ver". La cita, que se presentó en la noche de ayer en un animado acto en el Hotel Cristina de Noreña, contará de todos modos con el entusiasmo de la Sociedad Micológica de Pañeda, que pondrá todo su empeño para conseguir el mayor número posible de ejemplares diferentes que será expuestos en las antiguas escuelas de la parroquia de Siero.

Las salidas de los aficionados tendrán lugar a partir de hoy miércoles y hasta el próximo sábado, día en el que se clasificarán los ejemplares que se hayan recolectado en esas jornadas previas.

"No será un año demasiado bueno"

De momento, todo parece apuntar a que "no será un año demasiado bueno", apunta Antonio Sánchez, uno de los miembros más expertos del grupo. Porque "con la previsión de vientos fuertes, las setas que están naciendo se echan a perder", y porque con la lluvia que se espera en los días anteriores a la muestra "resulta difícil recoger las setas y guardarlas en frío, como se hace para conservarlas; al estar mojadas se estropean".

Los miembros del colectivo tienen pensado salir a buscar ejemplares a la vecina provincia de León, donde la previsión del tiempo ha ido mejorando. "Confiamos en que nos ayude a tener algún ejemplar más", subraya Sánchez, quien pone de relieve cómo "todo forma parte de la naturaleza, y contra ello no podemos hacer mucho".

Lo que sí harán es "salir aunque llueva o truene", porque la afición es más grande que los impedimentos meteorológicos y porque "no se sabe, habrá que ver qué encontramos y qué nos traen las sociedades micológicas con las que colaboramos".

Distinguirlas y clasificarlas

El cambio climático de los últimos años ha hecho que se alteren los ciclos, y que setas que en principio salían en verano, salgan en otoño al tener buenas temperaturas. "Puede pasar de todo", señalan, a la par que reclaman "relevo generacional, tenemos poca gente y los que estamos cada vez somos más mayores".

Una demanda que se repite cada año, si bien "vamos resistiendo porque nos encanta". Sólo se requiere pasión y ganas de aprender, ya que "con las setas es importante tener las cosas claras para saber distinguirlas y clasificarlas".

De sus conocimientos y buen hacer darán fe el domingo en una cita que se extenderá mañana y tarde, en horario de 12. 00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Un deleite para la vista, y también para el gusto. Porque como todos los años, se celebrará una degustación de tortillas de setas para animar el paladar en un encuentro que ya es un clásico en Siero.