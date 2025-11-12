Pañeda, pendiente del tiempo para su muestra micológica del domingo en las escuelas de la localidad de Siero: "Puede pasar de todo"
El viento y la lluvia hacen prever que haya pocos ejemplares de setas en Asturias, pero "habrá que esperar", señalan los organizadores del evento
Con previsión de viento y lluvia, los expertos no prevén que la exposición de setas y hongos de Pañeda de este próximo domingo sea la más concurrida de los últimos años, aunque "habrá que ver". La cita, que se presentó en la noche de ayer en un animado acto en el Hotel Cristina de Noreña, contará de todos modos con el entusiasmo de la Sociedad Micológica de Pañeda, que pondrá todo su empeño para conseguir el mayor número posible de ejemplares diferentes que será expuestos en las antiguas escuelas de la parroquia de Siero.
Las salidas de los aficionados tendrán lugar a partir de hoy miércoles y hasta el próximo sábado, día en el que se clasificarán los ejemplares que se hayan recolectado en esas jornadas previas.
"No será un año demasiado bueno"
De momento, todo parece apuntar a que "no será un año demasiado bueno", apunta Antonio Sánchez, uno de los miembros más expertos del grupo. Porque "con la previsión de vientos fuertes, las setas que están naciendo se echan a perder", y porque con la lluvia que se espera en los días anteriores a la muestra "resulta difícil recoger las setas y guardarlas en frío, como se hace para conservarlas; al estar mojadas se estropean".
Los miembros del colectivo tienen pensado salir a buscar ejemplares a la vecina provincia de León, donde la previsión del tiempo ha ido mejorando. "Confiamos en que nos ayude a tener algún ejemplar más", subraya Sánchez, quien pone de relieve cómo "todo forma parte de la naturaleza, y contra ello no podemos hacer mucho".
Lo que sí harán es "salir aunque llueva o truene", porque la afición es más grande que los impedimentos meteorológicos y porque "no se sabe, habrá que ver qué encontramos y qué nos traen las sociedades micológicas con las que colaboramos".
Distinguirlas y clasificarlas
El cambio climático de los últimos años ha hecho que se alteren los ciclos, y que setas que en principio salían en verano, salgan en otoño al tener buenas temperaturas. "Puede pasar de todo", señalan, a la par que reclaman "relevo generacional, tenemos poca gente y los que estamos cada vez somos más mayores".
Una demanda que se repite cada año, si bien "vamos resistiendo porque nos encanta". Sólo se requiere pasión y ganas de aprender, ya que "con las setas es importante tener las cosas claras para saber distinguirlas y clasificarlas".
De sus conocimientos y buen hacer darán fe el domingo en una cita que se extenderá mañana y tarde, en horario de 12. 00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Un deleite para la vista, y también para el gusto. Porque como todos los años, se celebrará una degustación de tortillas de setas para animar el paladar en un encuentro que ya es un clásico en Siero.
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
- Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
- El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
- Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
- Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación