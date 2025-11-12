El último saneamiento ejecutado por Siero dará servicio a 120 personas
La actuación ha supuesto una inversión de casi un millón de euros
El Ayuntamiento de Siero está a punto de finalizar los últimos trabajos de las obras del saneamiento de los núcleos de La Cuesta, Pumares y La Belga Baja, en la parroquia de Argüelles. Esta actuación, que dará servicio a 120 vecinos y ha contado con un presupuesto de 942.648,99 euros, se rematará en los próximos días, una vez concluidas las labores de pavimentación con aglomerado que se están ejecutando.
El proyecto ha consistido en dotar de red de saneamiento a estas localidades, que carecían de él, a través de la ejecución de 1.824 metros de colectores formados por cinco conducciones principales, cuatro subramales y una estación de bombeo con un tramo de impulsión y cuatro ramales, que conectan ahora con el interceptor del río Noreña, desde el que se dirigen los vertidos a la EDAR de Villapérez. La canalización se ha llevado a cabo de tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro en los ramales principales y 250 en los secundarios y contará con 80 pozos de registro.
Además, aprovechando la renovación de la red de saneamiento, se ha procedido a renovar también la red de abastecimiento de agua sustituyendo la tubería existente de fibrocemento por otra nueva de polietileno, ascendiendo la renovación total a 570 metros.
El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, visitó las obras junto al concejal Pergentino Martínez, y explicó que la actuación "sigue la línea de apostar por los servicios básicos en la zona rural, como el agua y el saneamiento, con inversiones importantes destinadas a mejorar la vida y la calidad de vida de los vecinos de nuestro concejo".
Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total es superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.
Las obras de construcción del saneamiento de los núcleos de La Cuesta, Pumares y La Belga Baja, con un plazo de ejecución de diez meses, están incluidas en la modificación de crédito para la utilización del remanente líquido de tesorería de 2024.
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
- El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
- Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
- Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación