El último saneamiento ejecutado por Siero dará servicio a 120 personas

El Ayuntamiento de Siero está a punto de finalizar los últimos trabajos de las obras del saneamiento de los núcleos de La Cuesta, Pumares y La Belga Baja, en la parroquia de Argüelles. Esta actuación, que dará servicio a 120 vecinos y ha contado con un presupuesto de 942.648,99 euros, se rematará en los próximos días, una vez concluidas las labores de pavimentación con aglomerado que se están ejecutando.

El proyecto ha consistido en dotar de red de saneamiento a estas localidades, que carecían de él, a través de la ejecución de 1.824 metros de colectores formados por cinco conducciones principales, cuatro subramales y una estación de bombeo con un tramo de impulsión y cuatro ramales, que conectan ahora con el interceptor del río Noreña, desde el que se dirigen los vertidos a la EDAR de Villapérez. La canalización se ha llevado a cabo de tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro en los ramales principales y 250 en los secundarios y contará con 80 pozos de registro.

Además, aprovechando la renovación de la red de saneamiento, se ha procedido a renovar también la red de abastecimiento de agua sustituyendo la tubería existente de fibrocemento por otra nueva de polietileno, ascendiendo la renovación total a 570 metros.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, visitó las obras junto al concejal Pergentino Martínez, y explicó que la actuación "sigue la línea de apostar por los servicios básicos en la zona rural, como el agua y el saneamiento, con inversiones importantes destinadas a mejorar la vida y la calidad de vida de los vecinos de nuestro concejo".

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total es superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.

Las obras de construcción del saneamiento de los núcleos de La Cuesta, Pumares y La Belga Baja, con un plazo de ejecución de diez meses, están incluidas en la modificación de crédito para la utilización del remanente líquido de tesorería de 2024.