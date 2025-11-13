Lugones recupera dos médicos pero "siguen siendo insuficientes": los vecinos plantean nuevas movilizaciones

El centro de salud de Lugones respira estos días un poco más desahogado, tras recuperar dos médicos y sumar una plantilla de cinco facultativos activos en la actualidad. Se trata de dos contrataciones para aliviar la situación de saturación que denuncian los pacientes, tras una temporada en la que sólo tres doctores atendieron a la localidad.

Pero aún hay otros dos médicos de baja, y "estamos lejos de lo que deberíamos tener", alerta Gonzalo Joaquín, uno de los afectados y promotor de la última manifestación celebrada en la localidad para exigir medidas correctoras. Entonces se reunieron cerca de 300 personas para clamar contra lo que consideran una "enorme desatención" hacia su centro de salud, y que con cinco médicos de los siete que en la actualidad tienen asignados "aún sigue quedando muy corto". De hecho, los residentes en Lugones piden a la Consejería de Salud que se llegue a "los nueve o diez, que sería el número ideal para una población de 15.000 personas".

Una cifra que es sólo temporal, porque con la promociones de vivienda en marcha actualmente en la localidad se prevé que los números se vean ampliamente superados en pocos años. Por eso los vecinos no se dan por satisfechos y anuncian nuevas manifestaciones, porque "no se puede estar poniendo parches qeu no sabemos cuánto durarán" y porque "la situación es igual en todo el concejo", destaca Gonzalo Joaquín, quien está moviéndose en redes sociales y haciendo llamadas para convocar a los vecinos de todo el concejo a una gran protesta ante el Ayuntamiento sierense.

"Tenemos que hablar con los representantes vecinales de todas las localidades, porque el problema nos afecta a todos y debería ser una manifestación multitudinaria", sostiene Joaquín, "cansado" de ver cómo las cosas se solucionan "sólo temporalmente, después de protestar y hacer ruido, pero luego vuelven a estar como estaban antes".

EN IMÁGENES: Concentración de protesta en Siero por la falta de médicos en el centro de salud en Lugones / Pablo Antuña

A la falta de médicos que llevan años denunciando se suma la ausencia de un pediatra o la "falta total de mantenimiento del centro de salud; le están saliendo árboles en el tejado", asegura. Las instalaciones "se han quedado muy pequeñas", afirma, y necesitan entre otras cosas un ecógrafo o un generador, porque "cuando el apagón general tuvieron que salir corriendo a comprar hielo para las neveras, no se puede estar así", sostiene el vecino. Además de que a Lugones está llegando cada vez más población extranjera que también necesita una atención médica, y "al final todo ayuda a que se atasque todo, es algo que no podemos dejar pasar", defiende.

A pesar de contar con dos nuevos médicos en los últimos días, "lo cierto es que ellos mismos reconocen que están saturados porque las consultas no bajan de 60 al día cada uno", asegura Gonzalo Joaquín, quien también entiende que "se puede estar dando un uso exagerado de la Atención Primaria por parte de los pacienstes, y quizás la gente debería tener otra educación para no acudir corriendo a consultar por cosas menores".

Sea como fuere, los vecinos aseguran que muchas veces se han visto forzados a acudir al servicio de Urgencias del HUCA para lograr ser atendidos, porque en ocasiones han llegado a darles cita para una consulta a más de de once días vista. Y de esta manera, también se colapsa otro servicio que en principio no debería atender este tipo de casos, pero "no nosqueda otra porque nadie nos atiende", subrayan los residentes en Lugones.

Los usuarios están dispuestos a seguir dando la batalla para que la plantilla se incremente "de forma notable", para que "no volvamos a estar como estábamos en unos meses; son contrataciones temporales y cuanso se acaben, volveremos a las andadas", lamentan. Y aspiran a que muchos más pacientes de todo el concejo se les sumen en una acción conjunta "muy necesaria, orque la salud es lo fundamental".