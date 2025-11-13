El medio año de espera por la dependencia de una mujer de 80 años de Lugones (y otra vez por un problema informático): "Sufrimos un enorme desgaste emocional"

Más de cinco meses. En total, 150 días es lo que Ignacio López ha tenido que esperar por la resolución del expediente de revisión del grado de dependencia de su madre. Un expediente que tiene nombre y apellidos: María del Rosario Quince, de 80 años y un deterioro cognitivo por el que se le concedió el grado I de dependencia a principios de 2024.

La evolución de su enfermedad obligó a la familia a pedir una nueva evaluación en junio de 2025. Dicho trámite se resolvió hace días tras la insistencia de López, que llegó a escribirle una carta al presidente del Principado, Adrián Barbón. "La demora en recibir la resolución de grado III genera una enorme inseguridad y desgaste emocional en toda la familia", aseguraba en la misiva este vecino de Lugones (Siero).

La certificación de dependencia sirve, entre otras cosas, para poder institucionalizar a las personas dependientes en residencias o centros de día públicos, teniendo preferencia quienes más lo necesiten (los dependientes de grado III). "En la residencia del ERA más cercana a nuestra casa, mi madre estaría la 300.ª en la lista de espera", comenta López. "Esto aumenta la incertidumbre porque no sabemos cómo de rápida evolucionará la enfermedad ni si necesitaremos institucionalizarla pronto", explica.

De no entrar en una residencia pública, las opciones que quedan son una concertada o privada, con su correspondiente coste. Actualmente, María del Rosario Quince está yendo a un centro de día concertado. El coste, 600 euros al mes. "Con el grado I de dependencia el Principado nos proporciona 210 euros; el resto lo ponemos los hijos", aclara.

La respuesta a esta demora recae en la implantación de una nueva herramienta informática que "ha interrumpido temporalmente el ritmo normal de gestión de expedientes", explican desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, al tiempo que aseguran que "se están aplicando medidas para recuperar la senda de descenso del plazo que se había conseguido desde principios de año".

Para ello, la Administración ha incorporado ocho nuevos valoradores y seis empleados han sido trasladados desde otros departamentos, que se vienen a sumar a los 23 nuevos efectivos que comenzaron entre febrero y abril.

Además, se está reorganizando el funcionamiento del Servicio para " aumentar en eficacia y aprovechar las nuevas funcionalidades de la herramienta informática, se implementará la formación al personal, se dotará a los valoradores de tablets y los servicios informáticos del Principado están trabajando de manera intensa en subsanar las deficiencias de la nueva aplicación informática para que todo esté a pleno rendimiento lo antes posible", recalca el Principado tras casi medio año de retrasos por culpa de esta herramienta. Según los últimos datos, el plazo medio desde la solicitud hasta la concesión de la dependencia es de diez meses y medio. Un tiempo que los usuarios consideran "excesivo", al tratarse de personas vulnerables que tienen, en mucho casos, el tiempo en contra.

En el caso de María del Rosario Quince, la resolución está en fase de notificación desde el pasado día 6 de noviembre. Es decir, en breve su hijo tendrá la oficialidad del grado de dependencia III, lo que les aportará mayor seguridad para poder proporcionarle un futuro digno con independencia de cómo evolucione su enfermedad.