La nueva cita gastronómica de Siero homenajea a la croqueta: estos son los 21 establecimientos participantes y sus propuestas
El precio de la tapa será de dos euros y se incorporan como novedad algunos locales de El Berrón
Siero volverá a chuparse los dedos con un nuevo concurso gastronómico. El evento se celebrará entre el 21 y el 23 de noviembre y tendrá como protagonista a la croqueta. Hasta 21 establecimientos hosteleros participarán, repartidos en 17 de Pola de Siero, 2 de Lugones y 2 de El Berrón, dentro de un certamen que tendrá un precio único de dos euros la tapa, con diversas elaboraciones y propuestas creadas para la ocasión.
Los que quieran degustar esas propuestas, a lo largo de tres días, podrán votar por su croqueta favorita y entrar en el sorteo de tres cestas de productos asturianos. Como es habitual, cada establecimiento dispondrá de tarjetas para las votaciones.
“Una vez más se demuestra el interés de la hostelería sierense por sumarse a iniciativas que fomentan la participación y el consumo local”, destacó Patricia Antuña, concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Siero, que estuvo acompañada en la presentación de las jornadas por Amelia Areces, técnico municipal, y Pedro Fernández, de la empresa organizadora de las jornadas.
Estas jornadas toman el relevo al certamen de pinchos de finales de septiembre y que fueron un éxito, con cerca de 1.500 pinchos vendidos entre los tres establecimientos más votados. Ahora toma el relevo las creaciones de croquetas y el listado de los participantes en esta jornada gastronómica y el nombre de sus creaciones es el siguiente.
En Pola de Siero
- Bravo (Celleruelo 13) – Croqueta carbonara
- Malaca Gastro (Pedro Vigil 2) - Croqueta Emy
- Biloba (Florencio Rodríguez) – Croqueta Astu-Tikka
- Serendipia (El Acebo 10) – Doña Croqueta
- La Loca del Moño (San Antonio 1) – Croqueta Zen de centollo
- A Capricho (Jerusalén 39) – La Croqueta…
- Lo de Motorín (Marquesa de Canillejas) – Croquetina la Fueya
- Cuevano (Avenida Gijón 4) – Croqueta de rabo de toro
- El Corral de Gayo (Les Campes 38) – Romeo y Julieta
- Picofino (Les Campes 22) – Croqueta de ajo asado
- Casa Vitorín (Marquesa de Canillejas 14) – Ay bacalao
- La Gradia (Les Campes) – Tarabico
- La Madreñería (Les Campes 46) – Croqueta criolla
- La Teya (Valeriano León 11) – Croqueta de Txangurro
- Mesón Siero (Valeriano León 25) – Cachete ibérico con fusión
- Café Bar Amigo (Les Campes) – Sabores secretos
- El Ñeru (Hermanos Felgueroso 6) - Croqueta de jamón y huevo
Lugones
- Florita (Leopoldo Lugones 6) – Croqueta asturiana
- Alambique (José Tartiere 18) - Croqueta de chipirones
El Berrón
- Vistrea Kafento (El Parquín) - Croqueta Vistrea
- Gastrobar Samoa (Avenida de Oviedo 46) - Croqueta Samoa
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
- El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
- Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
- Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación
- El Principado inicia los trámites para el gran proyecto que evitará las inundaciones del Nora en Colloto: estas son las primeras actuaciones