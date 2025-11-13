Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva cita gastronómica de Siero homenajea a la croqueta: estos son los 21 establecimientos participantes y sus propuestas

El precio de la tapa será de dos euros y se incorporan como novedad algunos locales de El Berrón

Pedro Fernández, Patricia Antuña y Amelia Areces, en la presentación de las jornadas en el Ayuntamiento de Siero.

Pedro Fernández, Patricia Antuña y Amelia Areces, en la presentación de las jornadas en el Ayuntamiento de Siero. / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Siero volverá a chuparse los dedos con un nuevo concurso gastronómico. El evento se celebrará entre el 21 y el 23 de noviembre y tendrá como protagonista a la croqueta. Hasta 21 establecimientos hosteleros participarán, repartidos en 17 de Pola de Siero, 2 de Lugones y 2 de El Berrón, dentro de un certamen que tendrá un precio único de dos euros la tapa, con diversas elaboraciones y propuestas creadas para la ocasión.

Los que quieran degustar esas propuestas, a lo largo de tres días, podrán votar por su croqueta favorita y entrar en el sorteo de tres cestas de productos asturianos. Como es habitual, cada establecimiento dispondrá de tarjetas para las votaciones.

“Una vez más se demuestra el interés de la hostelería sierense por sumarse a iniciativas que fomentan la participación y el consumo local”, destacó Patricia Antuña, concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Siero, que estuvo acompañada en la presentación de las jornadas por Amelia Areces, técnico municipal, y Pedro Fernández, de la empresa organizadora de las jornadas.

EN IMÁGENES: Siero se va de pinchos

EN IMÁGENES: Siero se va de pinchos

Ver galería

EN IMÁGENES: Siero se va de pinchos / Pablo Antuña

Estas jornadas toman el relevo al certamen de pinchos de finales de septiembre y que fueron un éxito, con cerca de 1.500 pinchos vendidos entre los tres establecimientos más votados. Ahora toma el relevo las creaciones de croquetas y el listado de los participantes en esta jornada gastronómica y el nombre de sus creaciones es el siguiente.

En Pola de Siero

  • Bravo (Celleruelo 13) – Croqueta carbonara
  • Malaca Gastro (Pedro Vigil 2) - Croqueta Emy
  • Biloba (Florencio Rodríguez) – Croqueta Astu-Tikka
  • Serendipia (El Acebo 10) – Doña Croqueta
  • La Loca del Moño (San Antonio 1) – Croqueta Zen de centollo
  • A Capricho (Jerusalén 39) – La Croqueta…
  • Lo de Motorín (Marquesa de Canillejas) – Croquetina la Fueya
  • Cuevano (Avenida Gijón 4) – Croqueta de rabo de toro
  • El Corral de Gayo (Les Campes 38) – Romeo y Julieta
  • Picofino (Les Campes 22) – Croqueta de ajo asado
  • Casa Vitorín (Marquesa de Canillejas 14) – Ay bacalao
  • La Gradia (Les Campes) – Tarabico
  • La Madreñería (Les Campes 46) – Croqueta criolla
  • La Teya (Valeriano León 11) – Croqueta de Txangurro
  • Mesón Siero (Valeriano León 25) – Cachete ibérico con fusión
  • Café Bar Amigo (Les Campes) – Sabores secretos
  • El Ñeru (Hermanos Felgueroso 6) - Croqueta de jamón y huevo

Lugones

  • Florita (Leopoldo Lugones 6) – Croqueta asturiana
  • Alambique (José Tartiere 18) - Croqueta de chipirones

Noticias relacionadas y más

El Berrón

  • Vistrea Kafento (El Parquín) - Croqueta Vistrea
  • Gastrobar Samoa (Avenida de Oviedo 46) - Croqueta Samoa

TEMAS

  1. Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
  2. Alba Ortiz echa raíces en Colloto entre moras: este es el singular proyecto de agricultura ecológica de la joven madre y emprendedora
  3. Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
  4. Con veinte niños, horario reducido de adaptación y 'muchas ganas': así fue el primer día de clase en la nueva escuelina de Pola de Siero
  5. El mercado de ganados de Pola de Siero retoma parcialmente la actividad con la compraventa de terneros de recría
  6. Una ventana para abrir Valdesoto a la familia real: "Estaría muy chulo que saliera en el discurso de Nochebuena"
  7. Transportes da luz verde (con algunos reparos) al plan para la N-634 que enfrentó a Siero y Noreña: estas son sus condiciones para la actuación
  8. El Principado inicia los trámites para el gran proyecto que evitará las inundaciones del Nora en Colloto: estas son las primeras actuaciones

Siero enseña a cuidar a los mayores con corazón: "No sólo se trata de que sobrevivan; hay que hacer que sientan que su vida merece la pena"

Siero enseña a cuidar a los mayores con corazón: "No sólo se trata de que sobrevivan; hay que hacer que sientan que su vida merece la pena"

La nueva cita gastronómica de Siero homenajea a la croqueta: estos son los 21 establecimientos participantes y sus propuestas

La nueva cita gastronómica de Siero homenajea a la croqueta: estos son los 21 establecimientos participantes y sus propuestas

El medio año de espera por la dependencia de una mujer de 80 años de Lugones (y otra vez por un problema informático): "Sufrimos un enorme desgaste emocional"

El centro de salud de Lugones recupera dos médicos, que "siguen siendo insuficientes", y los vecinos plantean nuevas movilizaciones

El centro de salud de Lugones recupera dos médicos, que "siguen siendo insuficientes", y los vecinos plantean nuevas movilizaciones

El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e "ideal para familias" y más barato que un piso

El inesperado chollo en la urbanización más famosas de Asturias, entre Oviedo y Gijón: chalet con tres dormitorios, dos baños, jardín e "ideal para familias" y más barato que un piso

Las castañas unen en Lugones: Cruz Roja celebra un magüestu intergeneracional para compartir experiencias

Las castañas unen en Lugones: Cruz Roja celebra un magüestu intergeneracional para compartir experiencias

El último saneamiento ejecutado por Siero dará servicio a 120 personas

El último saneamiento ejecutado por Siero dará servicio a 120 personas

Los efectos del viento en Siero: un árbol caído dificulta el paso en Muncó

Los efectos del viento en Siero: un árbol caído dificulta el paso en Muncó
Tracking Pixel Contents