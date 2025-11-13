La nueva cita gastronómica de Siero homenajea a la croqueta: estos son los 21 establecimientos participantes y sus propuestas

Siero volverá a chuparse los dedos con un nuevo concurso gastronómico. El evento se celebrará entre el 21 y el 23 de noviembre y tendrá como protagonista a la croqueta. Hasta 21 establecimientos hosteleros participarán, repartidos en 17 de Pola de Siero, 2 de Lugones y 2 de El Berrón, dentro de un certamen que tendrá un precio único de dos euros la tapa, con diversas elaboraciones y propuestas creadas para la ocasión.

Los que quieran degustar esas propuestas, a lo largo de tres días, podrán votar por su croqueta favorita y entrar en el sorteo de tres cestas de productos asturianos. Como es habitual, cada establecimiento dispondrá de tarjetas para las votaciones.

“Una vez más se demuestra el interés de la hostelería sierense por sumarse a iniciativas que fomentan la participación y el consumo local”, destacó Patricia Antuña, concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Siero, que estuvo acompañada en la presentación de las jornadas por Amelia Areces, técnico municipal, y Pedro Fernández, de la empresa organizadora de las jornadas.

EN IMÁGENES: Siero se va de pinchos / Pablo Antuña

Estas jornadas toman el relevo al certamen de pinchos de finales de septiembre y que fueron un éxito, con cerca de 1.500 pinchos vendidos entre los tres establecimientos más votados. Ahora toma el relevo las creaciones de croquetas y el listado de los participantes en esta jornada gastronómica y el nombre de sus creaciones es el siguiente.

En Pola de Siero

Bravo (Celleruelo 13) – Croqueta carbonara

Malaca Gastro (Pedro Vigil 2) - Croqueta Emy

Biloba (Florencio Rodríguez) – Croqueta Astu-Tikka

Serendipia (El Acebo 10) – Doña Croqueta

La Loca del Moño (San Antonio 1) – Croqueta Zen de centollo

A Capricho (Jerusalén 39) – La Croqueta…

Lo de Motorín (Marquesa de Canillejas) – Croquetina la Fueya

Cuevano (Avenida Gijón 4) – Croqueta de rabo de toro

El Corral de Gayo (Les Campes 38) – Romeo y Julieta

Picofino (Les Campes 22) – Croqueta de ajo asado

Casa Vitorín (Marquesa de Canillejas 14) – Ay bacalao

La Gradia (Les Campes) – Tarabico

La Madreñería (Les Campes 46) – Croqueta criolla

La Teya (Valeriano León 11) – Croqueta de Txangurro

Mesón Siero (Valeriano León 25) – Cachete ibérico con fusión

Café Bar Amigo (Les Campes) – Sabores secretos

El Ñeru (Hermanos Felgueroso 6) - Croqueta de jamón y huevo

Lugones

Florita (Leopoldo Lugones 6) – Croqueta asturiana

Alambique (José Tartiere 18) - Croqueta de chipirones

El Berrón